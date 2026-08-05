ФИФА может возглавить женщина

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Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер выступил с инициативой избрать на пост главы организации женщину — президента Норвежской футбольной ассоциации Лисе Клавенесс.

Женщины ни разу в истории не занимали этот пост. Блаттер заявил, что для перемен настало подходящее время. «Клавенесс заслуживает максимального уважения. Она была единственной, кто всегда занимал четкую позицию и не следовал мейнстриму [трендам]. Настало время, когда возглавить ФИФА должна женщина», — написал экс-глава ФИФА.

45-летняя Клавенесс выступала за сборную Норвегии с 1997 по 2011 год, провела 73 матча. В 2022 году ее избрали президентом Норвежской федерации футбола.

Ранее The Times сообщила, что нынешний глава ФИФА Джанни Инфантино может уйти в отставку из-за давления со стороны руководства мировых футбольных ассоциаций.

Выборы президента ФИФА пройдут 18 марта 2027 года в Рабате (Марокко).