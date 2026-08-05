Россияне смогут создать цифровую «карту корней» на конкурсе «Улыбка России»

Фото: пресс-служба Всероссийского конкурса «Улыбка России. Улыбка единства»

Всероссийский конкурс «Улыбка России. Улыбка единства» проходит с 9 июля по 20 сентября. Принять участие в нем могут все жители страны: для этого нужно загрузить портрет с улыбкой на сайт, отметить на интерактивной карте города, связанные с историей семьи, и создать персональную «карту корней».

Каждая заявка станет частью общего цифрового архива, посвященного Году единства народов России. Организаторы хотят показать историю страны через судьбы ее жителей, семейные связи и связь поколений, а также подчеркнуть многообразие культурных традиций и особенности разных регионов.

По итогам конкурса организаторы выберут самых активных участников. Победители получат возможность принять участие в профессиональной фотосессии в Москве и станут лицами информационной кампании ко Дню народного единства. Кроме того, на основе материалов проекта создадут фотовыставку, открытие которой запланировано на 4 ноября 2026 года.

Проект реализует Дом народов России совместно с компаниями «Яндекс» и Genotek при поддержке Федерального агентства по делам национальностей России и научного сообщества.

Руководитель Дома народов России Анна Полежаева отметила, что инициатива объединяет современные технологии, научные разработки и реальные истории людей. По ее словам, такой формат позволяет рассказывать о России через лица ее жителей, семейные судьбы и связь поколений.

Полежаева подчеркнула, что участники конкурса смогут внести свой вклад в создание общероссийского цифрового архива. Она напомнила, что Россия исторически формировалась как многонациональное государство, при этом ее жителей объединяют общие ценности и цели развития.

По мнению руководителя Дома народов России, «марафон улыбок» даст возможность людям обратиться к истории собственных семей, узнать, из каких регионов происходят их родственники, и увидеть связь личных историй с общей многовековой историей страны. Она добавила, что именно многообразие культур и судеб формирует уникальность России, а ее главной силой остается единство.