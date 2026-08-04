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Экономика 4 августа 2026 10:25

Каждый второй рубль вложений россиян в жилье пришелся на новостройки

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Россияне в том году вложили в покупку жилья 16,9 трлн рублей, причем почти половина этой суммы была направлена на первичный рынок. Такие данные приводит Аналитический центр ДОМ.РФ.

По итогам года на покупку и строительство нового жилья пришлось 8,4 трлн рублей. Столько же граждане потратили на приобретение недвижимости на вторичном рынке.

Всего за год россияне приобрели 2,74 млн жилых объектов. На первичном рынке было куплено 1,08 млн квартир и индивидуальных домов, на вторичном — 1,66 млн объектов.

Основной объем вложений в новостройки пришелся на квартиры — 6,4 трлн рублей. Еще 2,1 трлн рублей россияне направили на строительство и покупку индивидуальных жилых домов.

По сравнению с 2024 годом общий объем вложений населения в жилье вырос на 14% — с 14,8 до 16,9 трлн рублей. При этом количество приобретенных объектов практически не изменилось.

Аналитики отмечают, что интерес к новому жилью сохраняется несмотря на высокие рыночные ставки. Во многом спрос поддерживают льготные ипотечные программы. По данным Банка России, в первом полугодии 2026 года банки выдали 491 тыс. ипотечных кредитов на 2,2 трлн рублей, что на 48% больше по объему, чем годом ранее.

#новостройки #жилье #аналитика
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