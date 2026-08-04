Казань вошла в топ-5 туристических направлений России в августе

Казань входит в число наиболее популярных у туристов направлений в августе. Эксперты отмечают, что город привлекает гостей разнообразными форматами, развитой инфраструктурой и гастрономией.





За первое полугодие 2026-го Казань посетили почти 3 млн человек, из них 613 тыс. – в июне

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Казань остается в числе лидеров туристического рынка России, входя в топ-5 рейтингов популярных направлений в августе. Об этом «Татар-информу» сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

По словам эксперта, интерес к Татарстану сохраняется круглый год, а не только в летний сезон. Этому способствует диверсифицированный туристический продукт: историко-культурные туры, деловой туризм, круизы, рекреационный, спортивный и оздоровительный отдых.

«Транспортная логистика от основных центров очень развита. Это и Москва, и Санкт-Петербург: ж/д транспорт, авиасообщение и автомобильный транспорт», – отметил Барзыкин.

Он также выделил гастрономический фактор, который для многих туристов становится дополнительным, а для некоторых и основным мотивом поездки.

Барзыкин подчеркнул, что Казань и Татарстан в целом обладают достаточной инфраструктурой для приема туристов: развитая сеть гостиниц, транспортная логистика, а также принимающие компании, работающие с разными категориями гостей – от детей до пенсионеров и деловых туристов.

«Все это ставит Казань и Татарстан в череду лидеров туризма по самым различным направлениям», – резюмировал он.

В следующем году городские власти ожидают 5,8 млн туристов, в 2028-м – 6,2 млн, в 2029-м – 6,6 млн Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Председатель Ассоциации отелей Казани и Татарстана Инга Гадзаова подтвердила, что регион остается актуальным и интересным направлением для посещения.

«Мы в любом случае надеемся, всегда ставим план, что он будет выше, чем показатели прошлого года, безусловно. Но пока очень тяжело предугадать. Я говорю в связи с ситуацией, которая у нас в аэропорту происходит, в связи с ситуацией с бензином, которая немного наладилась, но всё равно все держат руку на пульсе», – сказала она.

Ранее глава Комитета по развитию туризма Казани Александр Шавлиашвили сообщил, что столица РТ планирует к 2030 году выйти на показатель 7 млн туристов ежегодно.

За первое полугодие 2026-го Казань посетили почти 3 млн человек, из них 613 тыс. – в июне. Совокупный вклад в экономику города за указанный период составил порядка 50 млрд рублей.

Шавлиашвили добавил, что в 2026 году туристический поток в Казань должен увеличиться на 300 тыс. человек и составить 5,4 млн. В следующем году городские власти ожидают 5,8 млн туристов, в 2028-м – 6,2 млн, в 2029-м – 6,6 млн.