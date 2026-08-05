news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 5 августа 2026 11:32

Юрист Кристалев рассказал, в каких случаях можно отменить штраф за нарушение ПДД

Читайте нас в
Телеграм

Штраф за нарушение правил дорожного движения можно отменить, если в действиях водителя нет состава административного правонарушения. Об этом в эфире телеканала «Крым 24» рассказал юрист Петр Кристалев.

По словам специалиста, обжаловать постановление можно, если штраф выписали ошибочно. Например, камера могла неверно распознать государственный регистрационный знак или зафиксировать нарушение из-за тени.

В таком случае водитель может подать жалобу через «Госуслуги», после чего Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений (ЦАФАП) проверит обстоятельства и при подтверждении ошибки отменит штраф.

Кристалев отметил, что жалобу необходимо подать в течение 10 дней со дня получения постановления. Если этот срок пропущен, его можно восстановить через суд. В качестве причины, например, могут быть болезнь или командировка. Для восстановления срока необходимо приложить соответствующее ходатайство.

#ПДД #нарушение пдд #штрафы
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое

В Казани поймали водителя, устроившего дрифт на парковке возле цирка

4 августа 2026

На озере Изумрудном в Казани водолазы третьи сутки ищут утонувшего подростка

4 августа 2026
Новости партнеров