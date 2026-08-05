Фитнес-эксперт Халимов назвал условия безопасного сочетания йоги и стрельбы

Йогу и стрельбу можно сочетать, но между практиками нужен переходный этап, заявил «NEWS.ru» эксперт по фитнесу, совладелец загородного клуба «Лапино Фитнес» Эмиль Халимов.

По его словам, обе практики связаны с контролем дыхания, однако глубокое расслабление после йоги может мешать устойчивой стойке и крепкому хвату при стрельбе.

Халимов отметил, что сочетание йоги и стрельбы на первый взгляд кажется необычным, однако похожий принцип давно используется в биатлоне. Там спортсмен сначала повышает пульс физической нагрузкой, а затем должен быстро восстановить дыхание и попасть в мишень с расстояния 50 метров.

В пулевой стрельбе, по словам эксперта, выстрел также стараются выполнять в короткой паузе между ударами сердца, на исходе выдоха.

При этом йога снижает мышечный тонус и помогает замедлить реакции, что полезно во время самой практики, но может стать проблемой на огневом рубеже.

Халимов считает, что переход от глубокого расслабления непосредственно к стрельбе должен включать промежуточный этап, во время которого человек возвращается в состояние собранности. Именно его отсутствие может повышать риск происшествий.

Эксперт также обратил внимание на психологический настрой человека. По его мнению, стрельба не должна использоваться как способ выплеснуть раздражение или избавиться от накопившейся злости. В состоянии повышенного возбуждения снижается контроль, поэтому такая мотивация может негативно сказаться как на самой практике, так и на безопасности.

При выборе занятия Халимов советует заранее уточнить, кто отвечает за стрелковую часть программы, есть ли на площадке сертифицированный инструктор, какие правила действуют в тире и как организован переход от расслабляющей практики к стрельбе. По его словам, сочетание спокойного состояния и физической собранности позволяет безопаснее объединить йогу и стрелковую подготовку.