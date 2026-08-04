«Должны остаться только приятные воспоминания»: какие опасности ждут детей летом

Катание на питбайках и электросамокатах, тепловые и солнечные удары, окна с москитными сетками, купание в неразрешенных местах, покупка арбузов и дынь в сомнительных торговых точках: татарстанцам рассказали о рисках для детей в период летних каникул, а также о том, как избежать трагедий.





Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«В последние недели произошло много резонансных ДТП с участием детей»

Как выбрать безопасный пляж для отдыха, где не стоит покупать арбузы, как родители сами делают своих детей инвалидами, не соблюдая ПДД, – об этом и многом другом говорили сегодня на брифинге в Кабинете Министров Татарстана.

«Говоря о мерах безопасности в летний период с точки зрения сохранения здоровья, я бы отметил несколько основных моментов. В первую очередь хочу обратить внимание на тех, кто летом отправляется на курорты, на реки и пляжи, – там два основных фактора, которые несут угрозу человеку. В первую очередь это инсоляция – солнце может повредить кожные покровы, можно получить тепловой удар. Во-вторых, необходимо тщательно выбирать места для плавания, разрешенные местными властями», – рассказал министр здравоохранения РТ Альмир Абашев.

Тепловой удар – это обезвоживание организма, которое может привести к серьезным последствиям. В группе риска пожилые люди и дети, а также те, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями и заболеваниями почек, отметил он.

«В первую очередь необходимо избегать длительного воздействия прямых солнечных лучей, соблюдать правильный питьевой режим, ни в коем случае не употреблять алкогольные напитки, в том числе слабоалкогольные. Избегайте активных физических нагрузок в жаркое время, носите одежду из натуральных тканей – лучше светлую и свободную», – посоветовал Альмир Абашев.

Отдельно министр остановился на детском травматизме и привел данные ГИБДД: за 6 месяцев этого года произошло 206 дорожных аварий с участием детей, в которых шесть детей погибли, 227 пострадали. Из общего числа пострадавших детей 189 были госпитализированы, 89 детям понадобилась амбулаторная помощь.

«К сожалению, за эту неделю произошло много резонансных дорожных происшествий с участием детей. Родители перевозят детей с нарушением правил. По характеру травм, полученных детьми в ДТП, можно сделать вывод, что они были не пристегнуты. Каковы итоги таких поездок? Черепно-мозговые травмы, переломы и ушибы. В наиболее сложных случаях это политравмы. К сожалению, несмотря на все наши усилия и большие технологические возможности, мы не всегда можем спасти детей, пострадавших в авариях», – отметил Альмир Абашев.

«Татар-информ» рассказывал, что ночью 24 июля в Зеленодольском районе РТ Chevrolet влетела в дерево и загорелась. В автомобиле находились семеро человек. Шестеро погибли – четверо из них дети. Единственный выживший подросток в тяжелом состоянии был доставлен в ДРКБ.

В ночь на 11 июля в Черемшанском районе РТ автобус, ехавший из Самары в Набережные Челны, вылетел в кювет и опрокинулся. Пострадали 15 человек, в том числе 15-летняя девочка. Всего в автобусе в момент ДТП находились 46 человек.

30 июля в Лаишевском районе РТ автобус с детской хоккейной командой попал в ДТП на трассе Казань – Боровое Матюшино. В аварии пострадали четыре человека.

Альмир Абашев: «Пожалуйста, берегите своих детей, чтобы каникулы оставались для них только в приятных воспоминаниях» Фото: prav.tatarstan.ru

«Берегите детей, чтобы каникулы оставались для них только в приятных воспоминаниях»

«Я бы хотел отметить, что в некоторых случаях мы видим бесконтрольный доступ детей к управлению различными транспортными средствами, которые являются источником повышенной опасности. Нам обязательно надо контролировать, чтобы дети не получали свободный доступ к транспорту. Помимо автомобилей угрозу предоставляют электросамокаты, питбайки, квадроциклы», – добавил министр здравоохранения.

В пример он привел аварию, в которую попал десятилетний мальчик. Он катался на электросамокате без защитной экипировки и попал под машину.

«Итог – сложный оскольчатый перелом костей коленного сустава. Проведено оперативное вмешательство, была установлена металлическая конструкция. Впереди у ребенка долгая и длительная реабилитация. К сожалению, родители зачастую задумываются о правилах безопасности детей уже после того, как ребенок пострадал», – заявил он.

Еще одна летняя опасность – открытые окна с установленными на них москитными сетками.

«У ребенка создается мнимое ощущение опоры, он наваливается на москитную сетку и выпадает из окна», – подчеркнул Альмир Абашев.

По словам главы Минздрава РТ, летом дети поступают в больницы также с отравлениями, с удушьем – когда малыши случайно заглатывают различные предметы, а также с электротравмами и ожогами, которые получают, пытаясь приготовить еду на костре.

«Пожалуйста, берегите своих детей, чтобы каникулы оставались для них только в приятных воспоминаниях», – обратился к родителями министр.

Он подчеркнул, что лето – прекрасное время, чтобы пройти диспансеризацию. Не стоит забывать и о предстоящем сезоне гриппа, поэтому лучше заранее спланировать вакцинацию как у взрослых, так и у детей.

Марина Прокофьева: «На сегодня 19 пляжей республики имеют санитарно-эпидемиологическое заключение» Фото: prav.tatarstan.ru

«Не стоит купаться там, где плавают гуси, утки и чайки, – есть риск подхватить церкариоз»

Опасность поджидает и на пляжах, отмечают санитарные врачи. Люди приходят к водоемам, чтобы расслабиться и спрятаться от жары, однако ни в коем случае нельзя терять бдительность.

«В 2026 году планировалось открыть 25 пляжей в 17 районах и городских округах республики. Напомню, что использование водного объекта для купания возможно только при наличии санитарно-эпидемиологического заключения. Ежегодно перед началом купального сезона нашим управлением в отношении всех пляжей объявляются предостережения о недопустимости использования пляжей без этого документа. На сегодня 19 пляжей республики имеют санитарно-эпидемиологическое заключение», – привела данные заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Прокофьева.

Прежде чем дать разрешение пляжу, проводятся анализы воды и песка. Кроме того, пляж должен быть оборудован раздевалками, туалетом, душевыми и урнами. Уборка должна проводиться ежедневно. Также территория должна быть обработана от насекомых и грызунов. Регулярно воду на пляжах проверяют – делается это на протяжении всего купального сезона.

«По результатам последних исследований, вода не соответствовала по микробиологическим показаниям на трех пляжах Казани – это «Нижнее Заречье», «Локомотив», «Озеро Глубокое», а также на городских пляжах Альметьевска, Лениногорска, Мамадыша. Соответственно, мы не рекомендуем там купаться», – добавила Марина Прокофьева.

Там, где нельзя купаться, Роспотребнадзор выставляет запрещающие аншлаги.

«Также не стоит купаться там, где плавают гуси, утки и чайки. Такой водоем не подходит для купания – водоплавающие птицы выбрасывают в воду личинки, вызывающие церкариоз. Если вода цветет, а в водоеме много водорослей, также возрастает риск заражения различными заболеваниями», – рассказала она.

Сезон бахчевых только начался, но продают дыни и арбузы уже давно – встретить на прилавках магазинов их можно почти круглогодично.

«Рекомендуем покупать арбузы и дыни только в санкционированных торговых точках. Прежде всего, это крупные магазины и супермаркеты, где строже следят за условиями хранения и имеются документы на продукцию. Также покупку безопасно совершать в уже проверенных торговых точках, где вы неоднократно покупаете продукцию и доверяете продавцу», – посоветовала Марина Прокофьева.

На стихийных рынках и у дорог покупать бахчевые, как и другие продукты, не стоит. Если же арбузы и дыни продаются кусками, покупать их категорически нельзя – в месте разреза быстро скапливаются вредоносные бактерии.

«Если вы заметили кислый или забродивший запах, а семена покрыты плесенью, стоит отказаться от употребления такой продукции», – подчеркнула она.

Ежегодно Роспотребнадзор проводит мониторинг качества бахчевых. В этом году уже отобрано семь проб – одна из них показала повышенное содержание нитратов в дынях из Узбекистана. Всю эту партию сняли с продажи.

Регина Гаязова: «С начала года в Татарстане на реках и озерах погиб 41 человек, из них именно в купальный сезон 28 человек – это меньше, чем в прошлом году» Фото: prav.tatarstan.ru

«Одна из основных причин гибели людей – купание в необорудованных местах»

«В целом ситуация на воде остается достаточно напряженной, несмотря на уменьшение количества погибших по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», – рассказала начальник отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по РТ Регина Гаязова.

С начала года в Татарстане на реках и озерах погиб 41 человек, из них именно в купальный сезон 28 человек – это меньше, чем в прошлом году. За такой же период прошлого года в республике погиб 51 человек, в купальный сезон утонули 33 человека.

«Одна из основных причин гибели людей – купание в необорудованных местах. Напомню, что за купание в опасных, не оборудованных спасательными постами местах, – там, где установлены запрещающие знаки, – предусмотрен административный штраф от 1 до 1,5 тыс. рублей. Соответственно, когда вы планируете выехать на отдых к водоему, всегда нужно выбирать оборудованные пляжи, на которых есть спасатели и медицинский персонал, в случае необходимости готовые оказать помощь, – это основное условие безопасности», – объяснила Регина Гаязова.

С начала 2026 года отмечено увеличение числа погибших на водных объектах в 13 районах. В списке Зеленодольский район, где в этом году погибли пять человек, Елабужский район – погибли четыре человека. По двое погибших в Менделеевском и Высокогорском районах Татарстана. В Казани – шестеро погибших, в Набережных Челнах – четверо.

Происшествия на воде в этот купальный сезон произошли в 15 районах республики.

«В целях контроля обстановки в данных местах проведены три заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Республики Татарстан и приняты соответствующие решения», – заявила Регина Гаязова.

По итогам патрулирования ГИМС в этом году выявлены 742 нарушения правил управления маломерными судами, 577 из них – в купальный сезон Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Перед выходом на воду необходимо проверить, исправно ли судно, есть ли спасжилеты»

«В течение летней оздоровительной кампании в детских оздоровительных лагерях, на пляжах и в местах массового отдыха населения около водных объектов ежегодно проводятся акции “Научись плавать” с привлечением инструкторов по плаванию, с показом приемов оказания помощи человеку, который тонет, доведением правил поведения около водных объектов. На сегодняшний день проведено 305 занятий, данная работа продолжается», – рассказала она.

Она подчеркнула, что большую роль играют основы, заложенные в семье.

«Родители – самые близкие люди для ребенка. Необходимо личным примером показывать, что нужно отдыхать только на оборудованных пляжах, не заплывать за буйки, даже если ваш ребенок умеет плавать, он всегда должен быть под присмотром, всегда помнить требования безопасности. А самое главное – необходимо всегда напоминать детям, чтобы они не ходили гулять к водоемам одни, только со взрослыми. И обязательно нужно научить ребенка плавать», – добавила она.

Взрослых попросили быть внимательнее не только к детям. Аварии с маломерными судами – проблема, которая остается актуальной каждый сезон.

«С начала купального сезона активизирована и работа Государственной инспекции по маломерным судам. Маршруты патрулирований водных объектов определены с учетом максимального охвата мест массового отдыха населения около водных объектов и пляжей», – отметила она.

По итогам патрулирования ГИМС в этом году выявлено 742 нарушения правил управления маломерными судами, 577 из них – в купальный сезон.

«Основные причины происшествий с маломерными судами – падение в воду в результате нарушения правил маневрирования, превышения скорости движения и незнание текущей гидрометеообстановки в районе плавания. В семи случаях при падении с маломерного судна за борт судоводитель и пассажиры были без спасательных жилетов – судоводитель не обеспечил собственную безопасность и безопасность пассажиров», – объяснила Регина Гаязова.

Перед выходом на воду владельцам маломерных судов МЧС необходимо проверить, исправно ли судно, есть ли спасательные жилеты, а также следить за прогнозом погоды и заранее предупреждать родных о запланированном маршруте.