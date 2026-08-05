В Казани создают дрона, который сможет самостоятельно убирать ягоды

Ученые Казанского государственного аграрного университета совместно с компанией «Инноста» испытывают автономный наземный дрон для промышленных ягодных садов. Робот уже умеет самостоятельно перевозить собранный урожай, а в перспективе сможет выполнять уборку ягод, опрыскивание и обработку почвы, сообщили РИА Новости в вузе.

Дрон передвигается по междурядьям и доставляет собранные ягоды на склад. По расчетам разработчиков, уже в следующем сезоне несколько человек с помощью оснащенной различным оборудованием машины смогут обслуживать 20 га насаждений.

Робот представляет собой гусеничную электрическую тележку с дифференциальным приводом. Им можно управлять дистанционно с пульта, однако основное отличие машины заключается в возможности работать самостоятельно: оператор задает ей цель, после чего дрон сам прокладывает маршрут по рядам и выполняет поставленную задачу.

Первой освоенной операцией стала транспортировка урожая. Сборщики загружают ягоды в машину, которая по заданному графику самостоятельно подъезжает к месту сбора. После загрузки оператор подтверждает отправку со смартфона, и дрон доставляет урожай на склад.

Разработчики планируют использовать платформу не только для перевозки грузов. Ее проектируют как основу для навесного и прицепного оборудования, которое позволит роботу выполнять другие сельскохозяйственные работы.

Следующим этапом станет установка на платформу ягодоуборочного комбайна. Это позволит отказаться от использования трактора и при уборке урожая. В Казанском ГАУ отмечают, что ключевой особенностью разработки является не сама механика, а система управления, благодаря которой машина может самостоятельно ориентироваться в саду и выполнять работу без человека рядом.