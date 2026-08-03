Новые школы, поликлиника и парк «Заказанье»: как развивается Высокогорский район

Итоги реализации народной программы за последние пять лет и планы дальнейшего развития обсудили на муниципальном форуме «Работаем на результат!», который состоялся в Высокогорском районе. В работе форума приняли участие депутат Государственной Думы РФ Рустам Калимуллин, министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Марат Айзатуллин, Уполномоченный при Раисе Татарстана по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев, представители предприятий, общественных организаций и жители района.

С основным докладом выступил глава Высокогорского района Равиль Хисамутдинов. По его словам, главным критерием оценки работы остаются реальные изменения, которые ощущают жители.

«Сегодня жизнь в муниципалитете не останавливается ни на минуту. В районе реализуются крупные строительные проекты: возводятся детская поликлиника Центральной районной больницы, новые здания Куркачинской и Усадской школ, продолжается благоустройство парка «Заказанье», строятся ЗАГС и районный Дом культуры», – отметил глава района.

За последние годы в муниципалитете значительно расширилась образовательная инфраструктура. Сеть насчитывает уже 72 учреждения. Построены школы №5 и №6 в Высокой Горе, школа и детский сад в Чернышевском и Семиозерском поселениях, образовательные учреждения в Иске-Казани, новые детские сады в жилом комплексе «Атмосфера» и селе Эстачи. В этом году продолжается капитальный ремонт Усадской и Куркачинской школ, а также детского сада «Петушок».

Продолжается модернизация системы здравоохранения. Ведется капитальный ремонт детской поликлиники Центральной районной больницы, открываются новые фельдшерско-акушерские пункты. Для жителей отдаленных сел работает проект «Мобильная поликлиника», благодаря которому прием ведут узкие специалисты. План диспансеризации населения выполнен на 94,5%.

Большое внимание уделяется развитию коммунальной инфраструктуры. Благодаря строительству новых сетей водоснабжения и очистных сооружений, в том числе биологических очистных сооружений в Шапшах, тысячи семей получили качественное и стабильное водоснабжение.

Заметные изменения произошли и в сфере благоустройства. По программе «Наш двор» обновлено более 100 дворовых территорий. Продолжается реконструкция парка «Заказанье», капитально отремонтирован Парк Победы. За последние годы в районе также появились современные глэмпинги, футбольный манеж, молодежный центр «Импульс», подростковый клуб «Титан» и детский лагерь «Костер».

Развивается и агропромышленный комплекс. Крупнейшие сельхозпредприятия района – «Серп и Молот», «Татарстан», «Бирюли» и другие – строят жилье для сотрудников, обновляют технику и расширяют производство. В 2026 году планируется завершить строительство новой дороги к животноводческому комплексу ООО «Битаман».

Отдельное внимание на форуме уделили поддержке участников специальной военной операции и их семей. Был отмечен вклад жителей района, которые активно участвуют в сборе и отправке гуманитарной помощи.

«Впереди у нас стоят еще более масштабные задачи по развитию района. Убежден, что только вместе, опираясь на сплоченность и поддержку земляков, мы сможем воплотить все намеченные планы в жизнь», – подчеркнул Равиль Хисамутдинов.

В завершение форума участники обсудили дальнейшие приоритеты развития района и реализацию новых проектов, направленных на повышение качества жизни жителей.