Новую бумажную фабрику мощностью 70 тыс. тонн начнут строить в Татарстане

Строительство новой бумажной фабрики Набережночелнинского картонно-бумажного комбината имени С. П. Титова планируют начать в Татарстане осенью 2027 года. Предприятие будет выпускать бумагу-основу из целлюлозы для трех– и четырехслойной туалетной бумаги, сообщили в канале Минпромторга РТ в МАКСе.

Стоимость проекта превысит 3 млрд рублей. В первом квартале 2027 года на территории будущего предприятия начнут демонтировать здание ремонтно-строительного цеха.

Первую очередь фабрики мощностью 35 тыс. тонн бумаги в год планируют запустить в 2029 году. После строительства второй очереди общий объем производства достигнет 70 тыс. тонн в год.

Генеральный директор комбината Андрей Фомичев назвал проект масштабным для предприятия.

«На новой бумажной фабрике будет выпускаться продукция, востребованная на российском рынке. По оценкам специалистов, ежегодный рост объема производства санитарно-гигиенических изделий в нашей стране составляет от 4% до 10%», – рассказал он.

После запуска фабрики в Татарстане сформируется кластер по производству туалетной бумаги. В него войдут мощности всех компаний республики, выпускающих такую продукцию.