Итоги второго квартала: НКНХ в плюсе в условиях непростой рыночной конъюнктуры

Мировая нефтехимия в этом году переживала настоящий шторм: закрытие Ормузского пролива, китайский импорт задавил шинный рынок, а российское производство синтетических каучуков упало почти на 8%. Несмотря на сложную конъюнктуру, «Нижнекамскнефтехим» во втором квартале заработал 7,1 млрд рублей чистой прибыли. Как это получилось – в нашем обзоре.





Мировой шторм и российские реалии

Первое полугодие 2026 года на мировых рынках нефтехимии было очень непростым. Геополитические разрывы и форс-мажоры не просто перекроили глобальные цепочки поставок – они буквально поменяли сложившийся баланс сил.

В марте закрытие Ормузского пролива, через который проходит до 20% мировых поставок сжиженного газа и колоссальные объемы сырья для химической промышленности, вызвало ценовой шок, последствия которого мировая индустрия ощущает до сих пор. По оценкам S&P Global, под прямым ударом оказались 12–13% мировых мощностей этилена и около 20% мощностей метанола. В Азии на фоне дефицита нафты и сжиженного газа массово остановились крекинг-установки: аналитики допускали, что в целом по году это может сократить мировое производство этилена на 22 млн тонн – на 12%.

Но для российской нефтехимии этот «идеальный шторм» обернулся ростом цен на сырье и последовавшим за этим удорожанием себестоимости продукции. Серьезный удар принял на себя рынок синтетических каучуков (СК), сильно завязанный на шинной промышленности. По данным Росстата, за январь – июнь 2026 года выпуск СК в России сократился почти на 8%, до 688 тыс. тонн, а производство автомобильных шин и покрышек упало более чем на 10%. И дело не только в простоях. Рынок оказался зажат между молотом и наковальней: с одной стороны, остановки ключевых мощностей, с другой – экспансия дешевого китайского импорта.

Причина – падение спроса со стороны главного потребителя – шинной отрасли. Российских производителей шин просто задавил поток из Китая. За первое полугодие 2026 года Китай поставил в Россию 17,6 млн штук различных шин – рост в 1,6 раза. Импорт легковых шин из КНР в июне обновил исторический максимум. На долю Китая пришлось около 75% всего импорта шин в Россию.

Если в первом квартале блокировка Ормузского пролива стала ключевым триггером резкого удорожания сырья, повлиявшего на расходы, то во втором квартале проявился отложенный эффект – наметился рост цен на нефтехимическую продукцию, который традиционно следует за ростом затрат с временным лагом. Это частично компенсировало возросшие издержки и повысило маржинальность. В том числе этим можно объяснить прирост чистой прибыли. Эксперты охарактеризовали этот результат как «заметно выше обычной внутриквартальной волатильности».

ЭП-600: главный драйвер восстановления

По итогам II квартала 2026 года валовая прибыль НКНХ выросла в 3,5 раза по сравнению с I кварталом – с 4,1 до 14,4 млрд рублей. Это произошло благодаря росту выручки на 26,8%. Если в январе – марте компания получила от реализации своей продукции 54,2 млрд рублей, то по итогам апреля – июня – 68,7 млрд рублей.

Ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов полагает, что рост финансовых показателей предприятия во втором квартале говорит о восстановлении маржи после слабого первого квартала и одновременно о непростом этапе инвестиционного цикла СИБУРа, который продолжает наращивать вложения в республику.

«Увеличение совокупной валовой прибыли может быть связано с улучшением ценовой конъюнктуры, загрузкой мощностей, расширением ассортимента, а также с эффектом низкой базы первого квартала, – говорит эксперт. – Да, инвестиции «съедают» часть прибыли сейчас, но создают базу на будущее. Это означает, что НКНХ находится в фазе расширения мощностей и модернизации, которые должны привести к максимизации свободного денежного потока после запуска всех запланированных проектов».

Высокая инвестиционная нагрузка временно давит на финансовый результат, ликвидность и рентабельность капитала.

Несмотря на такой динамичный рост выручки, на рост валовой прибыли повлиял сниженный темп роста себестоимости, которая выросла лишь на 8,6% (до 54,4 млрд рублей), что значительно ниже темпов роста выручки.

По причине роста валовой прибыли валовая рентабельность во II квартале увеличилась до 20,9% против 7,6% в I квартале. Показатель превысил даже уровни итогов 2025 года, когда рентабельность валовой прибыли составляла 16,4%.

С одной стороны, это говорит о грамотном управлении затратами предприятия, с другой – о росте объемов производства, при котором расходы распределяются на большее количество единиц продукции. Предприятия СИБУРа в Татарстане смогли перестроиться в современных условиях. Ключевым фактором, позволившим НКНХ перешагнуть плановые показатели, стала внутренняя эффективность операционных процессов. Предприятие не только пересмотрело логистические направления и оптимизировало цепочки поставок, но и обеспечило загрузку мощностей, что дало синергетический эффект и позволило результату превзойти ожидания.

При этом Баранов указывает на то, что новые мощности еще не полностью введены в строй, компания наращивает выпуск продукции после запуска ЭП-600, но часть дополнительного этилена не становится продуктами с высокой добавленной стоимостью. По словам эксперта, на предприятие продолжают давить слабая ценовая конъюнктура, снижение деловой активности в отраслях, потребляющих продукцию НКНХ.

Успешная эксплуатация нового этиленового комплекса ЭП-600 – это ключевой позитивный фактор, который выделяют все опрошенные эксперты. Этот проект стал крупнейшим нефтехимическим инвестиционным проектом в Татарстане со времен Советского Союза. Благодаря ЭП-600 к середине 2026 года НКНХ произвел почти 1,6 млн тонн товарной продукции, увеличив ее выпуск за год на 6,4%.

Важно, что ЭП-600 был введен в эксплуатацию без участия зарубежных лицензиаров и вендоров, покинувших российский рынок. Это не только демонстрирует технологическую самостоятельность, но и создает основу для формирования в Нижнекамске нового производственного кластера высокомаржинальных продуктов.

На предприятии реализуются и другие инвестиционные проекты, связанные с развитием производственных мощностей. «Во втором квартале почти завершился проект по запуску воздухоразделительной установки, которая заменит три устаревших установки и повысит эффективность производства, – отметил частный инвестиционный консультант Андрей Кочетков. – Пусконаладочные работы начались уже в июле, а к декабрю ожидается полный запуск. Таким образом, даже без оглядки на рыночную ситуацию можно говорить о производственных процессах и завершении масштабных инвестиционных программ».

Проценты пошли вниз, прибыль – вверх

Основная операционная деятельность предприятия также продемонстрировала восстановление. Дополнительным драйвером роста показателей стала оперативная реакция менеджмента на изменение рыночных условий, следствием чего стало значительное снижение коммерческих расходов.

По итогам II квартала 2026 года они снизились на 30%, или на 405 млн рублей. Если в I квартале расходы по этой статье составляли свыше 1,3 млрд рублей, то уже во II квартале – 925 млн рублей. Управленческие расходы остались практически на уровне предыдущего периода. В итоге прибыль от продаж по итогам прошедшего квартала составила 12,3 млрд рублей, показав рост в 7 раз по сравнению с I кварталом (1,8 млрд).

Проценты к уплате в апреле – июне снизились на 5,6% по сравнению с I кварталом – с 5,3 до 5 млрд рублей. Компания начала погашать наиболее дорогие кредиты, а также провела рефинансирование. Это находит подтверждение в отчетности предприятия. Долгосрочная задолженность перед банками на 30 июня составила 84,5 млрд рублей, показав снижение с начала года на 10 млрд рублей. Несмотря на то что в общем объеме заемных средств снижение небольшое, изменение тренда свидетельствует о том, что в фокусе менеджмента – снижение долговой нагрузки. В условиях сохраняющихся в экономике РФ высоких процентных ставок эти меры выглядят вполне оправданными.

Прогнозы экспертов по динамике курсов рубля и иностранных валют стали более сдержанными. Рынок ждет значения в районе 80–85 рублей, что позитивно скажется на прибыли всех компаний, зависящих от экспорта.

Стратегические проекты: взгляд в будущее

Помимо текущих операционных успехов, «Нижнекамскнефтехим» продолжает инвестиционную программу, которая создает базу для долгосрочного роста. Если в I квартале НКНХ инвестировал в строительство и приобретение основных средств 15 млрд рублей, то во II квартале финансовые вложения выросли до 17,7 млрд рублей.

Только в 2025 году СИБУР инвестировал в развитие активов в Татарстане 148 млрд рублей, что составило 46% от общего объема вложений в нефтяную и нефтегазохимическую отрасль республики за год. Инвестиционная программа холдинга в Татарстане рассчитана до 2028 года, объем вложений – 600 млрд рублей.

С 2025 года в Нижнекамске ведется строительство производства стирола, этилбензола и полистирола. В 2027 году планируется ввод установки для выпуска металлоценового полиэтилена мощностью 300 тыс. тонн в год, что позволит заместить до 95% импортных объемов этого продукта на российском рынке.

Член правления СИБУРа Игорь Климов ранее подчеркивал стратегическую важность этих проектов: «Этот проект является одним из ключевых элементов стратегии СИБУРа по формированию в Нижнекамске полного портфеля высокомаржинальных производных этилена. После завершения этих проектов предприятие значительно увеличит глубину переработки этилена и долю продукции высоких переделов».

Производство вырастет на 13%

Второй квартал 2026 года стал для «Нижнекамскнефтехима» временем восстановления. Компания вышла из убытка, нарастила валовую прибыль в 3,5 раза и продолжает реализацию масштабных инвестиционных проектов, которые закладывают основу для долгосрочного роста. Главный драйвер – успешная эксплуатация ЭП-600 и формирование нового производственного кластера в Нижнекамске.

Однако некоторые проблемы компании пока не решены. В основном это касается высокой долговой нагрузки. Если компания продолжит демонстрировать операционные успехи в III и IV кварталах, она сможет постепенно решить эти проблемы. Но для этого потребуется не только улучшение операционных показателей, но и планомерная работа с погашением долгов.

Инвестиционная компания «АКБФ» в своих материалах в числе факторов риска называет последствия мартовской аварии, однако. По их прогнозу, среднегодовой прирост выпуска основной продукции НКНХ до 2032 года может составить около 13%, а эффект от новых производственных мощностей будет постепенно отражаться в финансовой статистике компании.

«На предприятия СИБУРа в Татарстане продолжает оказывать давление ситуация на внешних рынках, ситуация со спросом внутри РФ, а также собственный инвестиционный и производственный цикл, – отметил Дмитрий Баранов из УК «Финам Менеджмент». – На внешних рынках влияют такие факторы, как продолжающийся ввод мощностей в Китае, вследствие которого темпы роста предложения опережают рост глобального спроса в нефтехимии, внешние ограничения на технологии и оборудование, крепкий рубль и давление импорта, сказывается и геополитическая ситуация».

Положение на внутреннем рынке зависит от высокой ключевой ставки, спроса у ключевых потребителей, увеличения налоговой нагрузки. В следующем отчетном периоде большинство этих факторов, скорее всего, сохранится, так что в 2026 году выраженного улучшения в отечественной нефтехимии не произойдет.

«Но если во втором полугодии продолжится эффект новых мощностей и стабильный уровень загрузки, то операционные показатели могут быть лучше, чем в первом полугодии, даже при все еще слабой рыночной конъюнктуре, – добавил Баранов. – Благоприятные условия для нефтехимиков могут появиться при совпадении таких факторов: снижения ключевой ставки и удешевления капитала; более сильного внутреннего спроса со стороны строительства, автопрома; нормализации внешней конъюнктуры».

Фотографии пресс-службы НКНХ