В Татвоенкомате объяснили, медиков каких профессий приглашают заключить контракт

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В Татвоенкомате объяснили, медиков каких профессий приглашают подписать спецконтракт на особых условиях с Министерством обороны РФ. Об этом «Татар-информу» рассказал офицер пункта отбора на службу по контракту Егор Горячев.

«По специальному контракту устанавливаются особые условия прохождения военной службы, в том числе гарантии прохождения военной службы исключительно на воинских должностях медицинского профиля, а также возможность увольнения с военной службы по истечении срока контракта. Предусмотренные контрактом особые условия закрепляются в дополнительном приложении к контракту», – рассказал Егор Горячев.

Он уточнил, что сейчас вакантны должности ординатора, врача-специалиста, фармацевта, фельдшера и многие другие. Узнать о всех должностях можно в пункте отбора на службу по контракту Казани.

Напомним, с 1 января в Татарстане выплата тем, кто заключает контракт с Минобороны РФ, составляет 2,9 млн рублей. Это одна из самых высоких выплат в стране и самая высокая в ПФО. Именно в Татарстане на сегодня принято больше трех тысяч муниципальных актов, направленных на поддержку участников СВО и их семей.

«Татар-инфом» сообщал, что в казанском пункте отбора работают строго по военно-учетной специальности и личному желанию кандидата – вакансии есть во всех военных округах и родах войск. Сейчас набор идет по трем основным направлениям: в Войска беспилотных систем, Африканский корпус и подразделения Центрального военного округа.

Подписать контракт в Татарстане также могут и женщины. Для них основное требование – это наличие медицинского образования и отношение от командира воинской части.