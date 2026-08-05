В Казани за июль собрали 36 тонн вторсырья

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В столице Татарстана за июль более 3,6 тыс. человек побывали на пунктах приема вторсырья «Точка сбора», сдав на переработку 36 тонн различных отходов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани со ссылкой на информацию регионального оператора в западной зоне республики – УК «ПЖКХ».

В пункт по улице Васильченко, 6 за месяц принесли 11,5 тонны вторсырья, а на точку по улице Родины, 45 – 24,5 тонны.

Пункты по раздельному сбору мусора работают каждый день с 7 до 19 часов. Узнать подробную информацию о том, что принимают «Точки сбора» и как подготовить вторсырье к сдаче, можно в канале регоператора.

До конца года в Ново-Савиновском районе города УК «ПЖКХ» должна открыть третью «Точку сбора».

В пунктах принимают более 35 фракций вторсырья. Это пластик, металл, стекло, макулатура, тетрапак, пенопласт, мягкая упаковка (паучи), электроника, одежда, мебель, покрышки легковых автомобилей, а также мелкие фракции – блистеры от лекарств и пластиковые карты.

Кроме того, на переработку можно сдать газеты, журналы и другую бумагу, за исключением чеков. При этом опасные отходы – ртутные лампы, батарейки и градусники – не принимаются, напомнили в городской администрации.

Раздельный сбор вторсырья соответствует целям национального проекта «Экологическое благополучие». Нацпроекты – это масштабные государственные программы, направленные на развитие ключевых сфер жизни общества. Они являются одним из основных инструментов достижения утверждённых Президентом РФ Владимиром Путиным национальных целей и реализации стратегии социально-экономического развития страны до 2030 года.