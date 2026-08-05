Никита Евсеев: «Хочется доказать, что все в «Ак Барсе» было недосказано»

Фото: ak-bars.ru

Защитник Никита Евсеев, вернувшийся в «Ак Барс» после годичной аренды в хабаровском «Амуре», ответил на вопросы журналистов после первой открытой тренировки «Ак Барса» в стартующем сезоне. Он отметил, что у него есть серьезная мотивация доказать тренерскому штабу, что еще не все показал в казанской команде.

– Хочется и показать себя, и немного доказать себе и окружающим, что все было недосказано.

– Как удалось вырасти так в «Амуре» за год? Потому что ты фактически был в ВХЛ, и здесь сразу же вернулся, и односторонний...

– Это, наверное, больше спасибо Александру Николаевичу Гулявцеву. Он дал мне большое доверие, большое игровое время, и за счет этого, за счет того, что тебе доверяют, ты растешь.

– Есть ли уже понимание, с кем в паре будешь играть, с кем сейчас тренируешься?

– Сейчас нет, но, думаю, тренерский штаб решит.

– Вообще сильно ли поменялась команда за год? По стилю игры, может, как-то? Это другой «Ак Барс», из которого ты уходил?

– Сейчас тяжело сказать, потому что третий день идет, сам пришел только. Всё новое: новые игроки, новые люди, поэтому не могу ответить.

– Анвар Рафаилович говорил, что под большими нагрузками команда будет. Вообще ощущается это? На что сейчас больше делаете акцент в предсезонке?

– Сейчас третий день пока. Я думаю, сейчас игра пройдет, и там уже видно будет.

– Никита, много клубов на тебя в межсезонье претендовало, знаем. Почему все-таки «Ак Барс»? Решил вернуться домой, ты из Альметьевска?

– Это к агенту вопрос, спросить у него. Я не лезу вообще в эти дела. Просто сказали, и всё.

– На сборах на льду против кого сложнее из нападающих играть? Кого-то отметишь?

– Пока нет.

– Был ли какой-то разговор с Анваром Рафаиловичем перед стартом сборов? Где он видит, в каких сочетаниях, в парах и так далее?

– Пока нет, только предстоит.

– Как ты сам считаешь, насколько это удачный момент, когда в команде перестраивается состав и есть возможность на лидирующие роли выйти, в том числе на роли ребят, которые уже покинули команду?

– Я думаю, всё равно всё зависит от тренерского доверия. Когда чувствуешь его, ты растешь и начинаешь больше ответственности брать на себя.

– Никита, если брать период в «Амуре», это всё равно какой-то выход из зоны комфорта. Можешь ли ты сказать, что стал психологически и ментально сильнее за прошедший год?

– Поездив в Хабаровск, наверное, да, стал психологически и ментально сильнее, – приводит слова Евсеева корреспондент «ТИ-Спорта» с клубной базы «Ак Барса».