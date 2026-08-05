В Казани вынесли приговор мошенникам, обманувшим мать погибшего бойца СВО

В Советском районном суде Казани сегодня вынесли приговор группе телефонных мошенников, обманувших более 10 человек и похитивших свыше 15,6 млн рублей. При этом большая часть из этих средств – 12,6 млн рублей – были украдены у матери погибшего бойца СВО, жительницы Пермского края Валентины Нечаевой. Мошенникам удалось похитить с ее счета деньги из выплаты за гибель сына.

Всего в деле шестеро подсудимых: Динар Хисматулин, Антон Бузыцкий, Шамси Мамедов, Владислав Бондарь, Владимир Короленко и Тимур Мухсидинов. При этом дело двоих подсудимых выделили в отдельное производство, они подписали контракт и убыли на СВО – это Короленко и Бузыцкий.

Советский суд сегодня признал оставшихся фигурантов виновными и приговорил Динара Хисматулина к 6 годам и 8 месяцам, Шамси Мамедова – к 6 годам и 6 месяцам, Владислава Бондаря – к 3 годам и 8 месяцам, Тимура Мухсидинова – к 6 годам и 6 месяцам. Отбывать наказание все четверо будут в колонии общего режима.