Крытая ледовая арена и 134 км дорог: чем запомнились пять лет для Новошешминска

Фото предоставлено Азатом Мусиным

Итоги реализации народной программы за последние пять лет, а также ключевые задачи на ближайшую перспективу обсудили на муниципальном форуме «Работаем на результат!», который прошел в Новошешминске. Главными темами встречи стали развитие социальной инфраструктуры, модернизация коммунального хозяйства, строительство жилья и дорог, а также поддержка участников специальной военной операции и их семей.

В форуме приняли участие депутат Государственной Думы РФ Айдар Метшин, начальник Главного управления ветеринарии Кабинета Министров Татарстана Тимур Галеев, глава Новошешминского района Егор Тарнавский, депутаты, руководители предприятий и учреждений района.

С основным докладом выступил Егор Тарнавский. Он отметил, что за последние пять лет благодаря федеральным и республиканским программам район заметно обновил социальную инфраструктуру.

За это время построены и капитально отремонтированы 24 фельдшерско-акушерских пункта, обновлено здание Зиреклинской участковой больницы, завершен капитальный ремонт Новошешминской гимназии, а в настоящее время подходит к концу реконструкция Новошешминской средней школы. Кроме того, капитально отремонтированы пять детских садов. В рамках национального проекта «Молодежь и дети» более 700 млн рублей направлено на обновление 19 образовательных учреждений.

Серьезные изменения произошли и в спортивной сфере. В районе построены и модернизированы пять спортивных объектов общей стоимостью свыше 800 млн рублей. Самым масштабным проектом стала новая крытая ледовая арена стоимостью более 600 млн рублей, строительство которой завершается.

2026 год в районе объявлен Годом всестороннего развития детей и молодежи. В связи с этим капитально отремонтированы молодежный центр «Чишмәле», подростковый клуб «Ажаган» и детский оздоровительный лагерь «Факел».

Продолжилось обновление учреждений культуры. После капитального ремонта открылись районный Дом культуры, два сельских клуба, две библиотеки и два музея.

За последние годы заметно преобразились общественные пространства района. Благоустроены 14 парков и скверов, а по программе «Наш двор» обновлены 13 дворовых территорий.

Продолжается и развитие жилищной инфраструктуры. За пять лет в районе построено 18,5 тыс. квадратных метров жилья. Завершается строительство двух многоквартирных домов для детей-сирот, а нефтяные компании возвели 12 индивидуальных домов для своих работников. Кроме того, капитально отремонтированы 13 многоквартирных домов.

В рамках модернизации коммунальной инфраструктуры обновлено два километра канализационных и более пяти километров водопроводных сетей. Работы по устройству современного уличного освещения проведены во всех 27 населенных пунктах района.

Значительный объем средств направлен и на дорожное строительство. За отчетный период капитально отремонтировано и построено более 134 километров дорог регионального и местного значения. Общий объем финансирования составил 2,6 млрд рублей.

Одним из важнейших направлений работы остается поддержка участников специальной военной операции. За время проведения СВО из района отправлено 193 гуманитарных конвоя, передано 73 автомобиля, 20 мотоциклов, более 700 единиц специального оборудования и около 800 единиц технических средств. Семьям военнослужащих оказывается помощь с обеспечением дровами, ремонтом жилья, водоснабжением и газификацией.

Подводя итоги, Егор Тарнавский подчеркнул, что достигнутые результаты стали возможны благодаря поддержке федерального центра и руководства Татарстана.

Перед участниками форума также выступили депутат Государственной Думы Айдар Метшин и начальник Главного управления ветеринарии Кабинета Министров Татарстана Тимур Галеев. Они отметили, что федеральные и республиканские программы позволяют последовательно обновлять социальную инфраструктуру и создавать комфортные условия для жизни в муниципалитетах.

«За 25 лет республика превратилась из индустриальной в высокотехнологичную, сохранив при этом уникальную модель развития. А Новошешминский район за эти годы стал не просто аграрной территорией, а современным благоустроенным районом с развитой инфраструктурой», – подчеркнул Айдар Метшин.

Форум завершился открытым диалогом с жителями, в ходе которого участники смогли задать вопросы и высказать предложения по дальнейшему развитию района.

Кроме того, участникам представили проект Электронной доски почета Республики Татарстан, учрежденной Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым. От Новошешминского района в него выдвинуты 49 жителей, добившихся высоких результатов в профессиональной деятельности.

Материал подготовлен при участии Азата Мусина.