На электронную Доску почета Татарстана попали сотрудники 4,8 тыс. предприятий

Электронная Доска почета заработала в Татарстане. На платформе представлены более 15 тыс. работников с 4,8 тыс. предприятий республики. Ознакомиться со списком лауреатов можно на сайте.

Проект призван отмечать профессиональные достижения жителей Татарстана, поддерживать стремление к профессиональному росту и формировать культуру признания труда. Организаторы рассчитывают, что электронная Доска почета поможет показать вклад специалистов в развитие республики и повысить уважение к людям рабочих и других профессий.

Кандидатов выдвигали трудовые коллективы по согласованию с исполнительными комитетами. Основными требованиями стали стаж работы не менее трех лет, отсутствие дисциплинарных взысканий и высокие профессиональные результаты.

Больше всего участников представили сферы образования, здравоохранения, промышленности, сельского хозяйства, культуры, спорта и транспорта. Среди предприятий, выдвинувших своих работников, – ПАО «КАМАЗ», «Татнефть», «Нижнекамскнефтехим», Казанский вертолетный завод и другие крупные компании. По числу участников проект охватил предприятия разных отраслей республики.

Список лауреатов будут обновлять ежегодно. Работника, уже представленного на Доске почета в текущем году, можно будет выдвинуть повторно только через пять лет. Такой порядок позволит сохранять принцип равного отношения к достижениям сотрудников и ежегодно отмечать новых специалистов, которые вносят вклад в развитие городов и районов Татарстана.