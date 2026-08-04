Где студенту снять квартиру в Казани: обзор цен рядом с вузами

Конец лета – время, когда студенты ищут жилье в Казани. Мы проанализировали предложения аренды возле главных вузов. Сколько стоят «однушки» у университетов, почему стоит опасаться слишком дешевых вариантов и какие районы самые бюджетные – в материале «Татар-информа».





В историческом центре жилых домов значительно меньше, чем в спальных районах, поэтому выбор квартир ограничен

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Главное здание КФУ

При поиске жилья стоит учитывать, что на рынке встречается немало фейковых объявлений. При подготовке обзора мы постарались исключить подозрительные предложения, однако полностью избежать их невозможно. Поэтому рекомендуем настороженно относиться к объявлениям с ценой заметно ниже рыночной и чрезмерно привлекательными условиями аренды.

Начнем с района возле метро «Кремлевская». Именно в этом месте собралась целая плеяда университетов (правда, в основном все входят в систему Казанского федерального университета, КФУ) и кипит студенческая жизнь. Мы не будем останавливаться отдельно на каждом корпусе вуза, а за ориентир возьмем главное здание по адресу улица Кремлевская, дом 18. Только в этом квартале находится четыре учебных здания и знаменитая «Сковородка».

В целом предложений с арендной платой до 50 тыс. рублей здесь немного. В историческом центре жилых домов значительно меньше, чем в спальных районах, поэтому выбор квартир ограничен.

Самая дешевая квартира в радиусе пешей доступности находится на улице Парижской Коммуны – 25 тыс. рублей в месяц, залог – 10 тыс., комиссия – 100%, коммунальные платежи отдельно. Студия площадью 25 квадратных метров находится на третьем этаже в пятиэтажном доме. По фотографиям заметно, что ремонт здесь не самый дорогой, но свежий и приятный. Есть вся необходимая мебель и техника, два спальных места.

Ближайшая к университету квартира находится на Университетской. Аренда студии площадью 22 квадратных метра обойдется в 40 тыс. рублей в месяц. Комиссия составляет 100%, залог – 20 тыс., коммунальные услуги не включены. Евроремонт свежий, современный. Два спальных места.

В радиусе пешей доступности от главных зданий КНИТУ со стоимостью аренды до 50 тыс. рублей доступны всего лишь четыре предложения Фото: © «Татар-информ»

Главные здания КНИТУ (КХТИ) и КНИТУ-КАИ

В радиусе пешей доступности от главных зданий Казанского национального исследовательского технологического университета (КНИТУ) и Казанского национального исследовательского технического университета им. А. Н. Туполева — КАИ (КНИТУ-КАИ) (оба находятся на Карла Маркса) со стоимостью аренды до 50 тыс. рублей доступны всего лишь четыре предложения. Цена варьируется от 26 до 45 тыс. рублей.

Самая дешевая квартира расположилась на улице Муштари. За «однушку» площадью 37 «квадратов» запрашивают 26 тыс. рублей, комиссию 70%, информации о залоге и ЖКУ нет. Ремонт здесь приятный, мебель на вид новая, два спальных места. Третий из пяти этажей, есть техника.

Ближе всего к вузу, на улице Горького, находится однокомнатная квартира площадью 25 квадратных метров. Стоимость составляет 40 тыс. рублей в месяц без учета ЖКХ, комиссии нет. Продавец просит предоплату за один месяц. Ремонт в квартире не новый и не современный, как и мебель. По фотографиям создается впечатление, что его планировали начать и уже внесли какие-то изменения, но не закончили. Из интересного: в ванной комнате стоит шведская стенка. Второй этаж в двухэтажном доме. Нет микроволновки.

Улица Калинина Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Главное здание КГАСУ

Главное здание Казанского государственного архитектурно-строительного университета (КГАСУ) находится на улице Калинина – и, пожалуй, это самый богатый на предложения по аренде квартир район. Варианты здесь самые разнообразные: от маленьких студий до просторных «двушек», от новейшего до «бабушкиного» ремонта. Стоит заметить, что из этого района легко добраться и до вузов в самом центре города.

Самый дешевый вариант – студия площадью 17,2 кв. метра на Амирхана Еники – стоит 24 тыс. рублей в месяц. Комиссия составляет 70%, залог – 10 тыс. рублей. Хороший ремонт, есть вся необходимая техника и мебель, два спальных места. Квартира на четвертом этаже в десятиэтажной «панельке».

Ближе всего к КГАСУ располагается студия площадью 60 квадратных метров – вуз находится практически напротив этого дома. За нее просят 40 тыс. рублей в месяц, 80% комиссии, залог в 25 тыс. рублей и предоплату за 1 месяц. Ремонт современный и приятный, есть все необходимое. 11/15 этажей.

Вблизи КГЭУ можно найти много квартир в пределах 35 тыс. рублей. При этом есть и достаточный выбор более дорогого и комфортного жилья Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Главный корпус КГЭУ

Перейдем к противоположной стороне Казанки – к Казанскому государственному энергетическому университету (КГЭУ). Здесь количество бюджетных вариантов заметно больше. Вблизи вуза можно найти много квартир в пределах 35 тыс. рублей. При этом есть и достаточный выбор более дорогого и комфортного жилья.

За самую дешевую квартиру просят 22 тыс. рублей и комиссию в 70%, информации о залоге нет. Она находится на Чистопольской улице, примерно в 15 минутах ходьбы от вуза. Это однокомнатная квартира площадью 42 квадратных метра с не самым современным и новым, но вполне приличным ремонтом. Заметно, что жилье готовили для себя, а не специально под сдачу. Здесь просторная кухня, есть все необходимое. Квартира расположена на третьем этаже 18-этажного дома.

Ближе всего к вузу две квартиры – они находятся в одном доме на улице Декабристов. Окна здесь выходят прямо на университет. Первая – «трешка» площадью 55 квадратных метров за 46 тыс. рублей в месяц (коммуналка отдельно). Хороший вариант для съема с друзьями. В объявлении указаны комиссия в 70% и залог 20 тыс. рублей. Ремонт старый, но, судя по фотографиям, без изъянов и потертостей. Есть все необходимое для проживания. Квартира расположена на восьмом этаже девятиэтажного дома.

Вторая квартира – тоже «трешка», но площадью 70 квадратных метров. Просят 48 тыс. рублей в месяц, 70% комиссии и залог 24 тыс. рублей. Ремонт не самый современный, но аккуратный. Есть все необходимое, так же восьмой этаж.

В районе Казанского государственного института культуры (КазГИК) много предложений об аренде жилья, варианты найдутся на любой карман Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

КазГиК

В районе Казанского государственного института культуры (КазГИК) много предложений об аренде жилья, варианты найдутся на любой карман. При этом здесь есть дома как из старого жилого фонда, так и новостройки.

Студию за 25 тыс. рублей сдают на Роторной – и это самый дешевый вариант из ближайших к вузу. В условия также входит 70-процентная комиссия. Площадь – 15 квадратных метров. Хороший ремонт, и, как обещают в объявлении, вся мебель и техника тоже новые. Квартира полностью укомплектована и расположена на втором этаже пятиэтажного дома.

Буквально через дорогу от института и снова в одном доме сдают сразу пять квартир. Не будем останавливаться на каждой – условия в них примерно идентичны. Снять однокомнатную квартиру площадью 56 квадратных метров можно за 40 тыс. рублей (комиссия 70%, залог 20 тыс. рублей). Свежий ремонт, новая мебель и техника. Квартира расположена на шестом этаже 23-этажного дома.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Другие районы

Мы рассмотрели стоимость аренды рядом с крупнейшими вузами Казани. Теперь посмотрим на рынок шире и разберемся, сколько стоит снять квартиру в разных районах города. От этого зависит не только цена, но и время в дороге до учебы.

Советский район

Это самый большой район Казани. На данный момент здесь сдают около тысячи квартир с арендной ставкой до 50 тыс. рублей. Есть самые разнообразные варианты на любой вкус, цвет и кошелек. Квартиру можно найти практически в любой точке, в хрущевках, «сталинках» и новостройках. В районе расположено несколько зданий вузов. Среди них – Кооперативный институт, Казанский филиал Российского государственного университета правосудия (РГУП), Казанская государственная академия ветеринарной медицины, Казанский государственный аграрный университет (КГАУ) и КГАСУ. Рядом с каждым из них по несколько предложений. Есть множество вариантов со стоимостью до 30 тыс. рублей.

Приволжский район

В этом районе сдается коло 500 квартир. Вузы: Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма (ПГУФКСиТ), КФУ, КГАУ, Казанский исламский университет, Казанский юридический институт МВД России, КазГИК. Также можно присмотреть вариант недалеко от них – если не в пешей доступности, то с удобным маршрутом общественного транспорта. В целом есть много квартир с хорошим ремонтом стоимостью до 30 тыс. рублей.

Авиастроительный район

Это самый небогатый на вузы район Казани, однако и здесь они есть. Это здания КНИТУ, КГЭУ и Казанского кооперативного института. Сдаются всего 88 объектов, и большинство из них – с арендой до 30 тыс. рублей в месяц, а некоторые предложения – и до 20 тыс. Пожалуй, самый бюджетный район для съема жилья. Однако здесь заметно меньше квартир с хорошим ремонтом.

Московский район

В Московском районе находятся здания КГЭУ, КФУ, КНИТУ, КГАУ и КИУ и сдают 94 квартиры, почти половина – с арендой до 30 тыс. рублей. Найти жилье недалеко от вуза не составит труда. Квартир с современным ремонтом достаточно много.

Кировский район

В Кировском районе сдается 260 квартир, из вузов – КГЭУ, Казанский филиал Института морского и речного флота, Казанский кооперативный институт. Арендная ставка более чем половины предложений находится в диапазоне от 18 до 30 тыс. рублей. Можно найти квартиры с разным состоянием ремонта.

Ново-Савиновский район

В Ново-Савиновском районе есть несколько университетов: Всероссийский университет юстиции, здания КНИТУ-КАИ и КГМУ. Сдается здесь 386 квартир. До 30 тыс. рублей всего 150 вариантов. Зато жилье можно найти в любой точке района. В большинстве квартир современный ремонт.

Рынок долгосрочной аренды жилья в Казани сейчас сохраняет стабильность: цены не падают, но и резкого роста нет Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Баланс спроса и предложения

Рынок долгосрочной аренды жилья в Казани сейчас сохраняет стабильность: цены не падают, но и резкого роста нет. Как рассказал «Татар-информу» вице-президент Гильдии риелторов Татарстана Руслан Садреев, главный тренд последних лет – активный выход на рынок квартир с новым ремонтом и мебелью. По его словам, даже по сравнению с прошлым годом таких объектов стало заметно больше.

«Старый фонд тоже пользуется спросом, но ценник там, конечно, ниже. Например, новая «однушка» или «евродвушка» стоит ориентировочно от 40 до 60 тыс. рублей за месяц. Если говорить о старом фонде, допустим, однокомнатной «ленинградке», стоимость в месяц варьируется в пределах 25–30 тыс. Соответственно, каждый арендатор выбирает для себя подходящий вариант по стоимости и комфортабельности», – сказал он.

Эксперт подчеркнул, что рынок сбалансирован: предложений достаточно, однако качественные объекты с хорошим ремонтом «долго не задерживаются в поиске жильцов». Найти подходящий вариант, по его словам, не составляет труда.

При этом по сравнению с прошлым годом количество квартир под съем увеличилось, сообщил «Татар-информу» вице-президент Гильдии риелторов Татарстана Андрей Савельев.

«Ряд продавцов ушли именно в аренду – решили пока сдавать квартиру, не продавать. Во-вторых, те квартиры, которые были приобретены в 2021–2022 годах на первичном рынке, сейчас как раз выходят: дома достроились, люди сделали ремонт и выходят на рынок именно с арендой», – объяснил он тенденцию.

По его словам, квартиры сдаются, а не продаются, потому что рынок продаж сейчас не в лучшей стадии. Продавцам остается либо снижать цену, либо ждать. Многие выбирают аренду.

На агрегаторах по поиску жилья, предупредил Андрей Савельев, фейковых объявлений очень много. По его оценке, oт 10 до 15% объявлений и вовсе мошеннические Фото: © «Татар-информ»

Как не попасть на мошенников

На агрегаторах по поиску жилья, предупредил Андрей Савельев, фейковых объявлений очень много. По его оценке, oт 10 до 15% объявлений и вовсе мошеннические.

«Чтобы не попасться, надо обращаться к риелтору. Найти хорошего и к нему обращаться, чтобы вам нашли квартиру», – посоветовал эксперт.

Самая распространенная схема мошенников – продажа списков квартир. Аферисты дают объявление с выгодной ценой, а затем предлагают купить список жилья за 5–10 тыс. рублей, обещая, что не придется платить комиссию риелтору.

«На самом деле в этих списках никаких квартир нет. Могут быть выдуманные квартиры либо давным-давно сданные или проданные. Этот список абсолютно пустой», – пояснил Савельев.

Другая схема: мошенники дают контакты собственника, который просит сначала «закинуть денежку, тысячи три, якобы чтобы быть уверенным в намерениях арендатора». После перевода мошенники исчезают, а квартиру никто не показывает.

По словам эксперта, остальные фейковые объявления – это, по сути, способы лидогенерации. Их цель не обмануть, а собрать контактные данные потенциальных арендаторов, чтобы затем предложить им уже реальные варианты.