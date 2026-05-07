В Казани на Аллее славы Арского кладбища открыли памятник Ильдусу Мостюкову
Торжественная церемония открытия памятника Герою Социалистического труда Ильдусу Шайхульисламовичу Мостюкову состоялась сегодня, накануне Дня Победы, на Аллее славы Арского кладбища Казани. В мероприятии принял участие Раис Татарстана Рустам Минниханов.
«Сегодня мы открываем памятник Ильдусу Мостюкову – выдающемуся ученому, который оставил глубокий след в истории страны. Ильдус Шайхульисламович – легендарная личность. В 1980 году за создание общевойсковой радиолокационной единой государственной системы опознавания „свой-чужой" он был отмечен Ленинской и Государственной премиями СССР. Мостюков внес огромный вклад в развитие отечественной инженерной и конструкторской школы, повышение обороноспособности и безопасности нашей страны», – сказал на открытии памятника Минниханов.
Он поблагодарил скульптора за прекрасный подарок и пожелал всем собравшимся крепкого здоровья и всего самого доброго, а также поздравил с наступающим Днем Победы.
Герой Социалистического труда, председатель общественной организации «Герои Татарстана» Любовь Смирнова напомнила, что в 1999 году под руководством Ильдуса Мостюкова была создана эта организация, в которую вошли все Герои Советского Союза, полные кавалеры ордена Славы, а впоследствии – и Герои России.
«Героев должно знать наше подрастающее поколение. Ильдус Мостюков внес в это дело большой вклад, мы его чтим и помним», – отметила Смирнова.
Сын Героя Соцтруда Фарид Мостюков в своей речи сделал акцент на том, что его отец по праву считается основателем и создателем казанского НИИ радиоэлектроники.
«Мостюков – генеральный конструктор Татарстана и Советского Союза, первый из татар, создавший сильнейший институт с мощным, сплоченным коллективом для решения задач особой государственной важности по укреплению обороноспособности и национальной безопасности страны. Он внес неоценимый вклад в развитие отечественной радиоэлектроники. Казань и республика [в целом] стали ведущими центрами в стране по разработке системы опознания и производству ее компонентов», – заметил Фарид Мостюков.
По его словам, единая государственная общевойсковая система радиолокационного опознания «свой-чужой-пароль», созданная более полувека назад под руководством Мостюкова и отмеченная как выдающееся достижение отечественной радиопромышленности, и сейчас находится на вооружении российской армии и флота и будет находиться еще очень долго, являясь важнейшим средством обороны страны.
«Он для нас был и остается звездой неизмеримой величины», – добавил Мостюков-младший.
На торжественном мероприятии также присутствовали дочь Мостюкова Фарида Ильдусовна и четверо внуков.
«Мы чувствуем гордость за нашего отца и благодарны Правительству Татарстана и администрации Казани за то, что они чтят память о нем», – сказала Фарида Ильдусовна в разговоре с «Татар-информом».
Председатель координационного совета Организации ветеранов РТ генерал-майор Ахат Юлашев рассказал журналистам, что дружил с Ильдусом Мостюковым много лет.
«Его изобретением „свой-чужой" я пользовался во время службы. Ильдус Мостюков был человеком исключительной доброты, вежливым и умным», – подчеркнул он.
Автор памятника – скульптор, член Союза художников России Зульфия Мухамедьянова.