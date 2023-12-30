«Ростелеком» и СФР объявили победителей IХ конкурса «Спасибо интернету — 2023»

Представители «Ростелекома», Социального фонда России (СФР), АНО «Цифровая экономика» и Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) подвели итоги IХ Всероссийского конкурса «Спасибо интернету — 2023».

Всего с 2015 года в конкурсе приняли участие более 35 тыс. пенсионеров из 79 регионов России, 227 человек стали победителями и призерами конкурса. В 2023 году активное участие в конкурсе приняли граждане старше 90 лет — 15 человек из восьми регионов. Одна из конкурсанток, 99-летняя жительница Кургана, принимает участие в конкурсе второй год подряд, а участнице из Костромской области исполнилось уже 100 лет.

Ежегодный конкурс «Спасибо интернету!» организован разработчиками программы «Азбука интернета» — «Ростелекомом» и СФР — для пользователей интернета пенсионного и предпенсионного возраста, а также для пенсионеров-инвалидов, прошедших обучение на курсах компьютерной грамотности во всех регионах России. Конкурс проводится при поддержке РАЭК и АНО «Цифровая экономика».

Всего на конкурс было подано более 5500 заявок из 77 регионов РФ, из них 5261 работа прошла первичный отбор и была допущена к участию в конкурсе. От жителей средних и малых городов, а также сельских районов поступило 83% работ. Пользователями портала госуслуг являются 75,4% участников конкурса, особо отмечают удобство работы с порталом жители сельских населенных пунктов. 40% участников — работающие пенсионеры. Среди участников старше 80 лет наиболее востребованными сервисами оказались видеосвязь, социальные сети и мессенджеры.

Победителями в номинации «Мои интернет-достижения» стали:

1 место: Николай Павлович Рудаков, 76 лет (Красноярский край);

2 место: Андрей Валентинович Зенин, 44 года (Республика Татарстан);

3 место: Светлана Имран кызы Керимова, 61 год (Новгородская область).

Победителями в номинации «Портал gosuslugi.ru: мой опыт» стали:

1 место: Людмила Васильевна Родина, 59 лет (Красноярский край);

2 место: Лариса Салиховна Давиденко, 63 года (Саратовская область);

3 место: Евгений Евгеньевич Порубов, 61 год (Алтайский край).

Победителями в номинации «Спасибо моему учителю!» стали:

1 место: Нина Григорьевна Смирнова, 71 год (Нижегородская область);

2 место: Ольга Борисовна Калинина, 65 лет (Астраханская область);

3 место: Людмила Романовна Звонарева, 71 год (Республика Крым).

Победителями в номинации «Я — интернет-звезда» стали:

1 место: Юрий Михайлович Журавлев, 62 года (Алтайский край);

2 место: Елена Леонидовна Слинкина, 61 год (Тюменская область);

3 место: Татьяна Михайловна Зеленская, 60 лет (Краснодарский край).

Победителями в номинации «Моя общественная интернет-инициатива» стали:

1 место: Александр Олегович Жученко, 58 лет (Свердловская область);

2 место: Леонид Олегович Светлов, 64 года (Хабаровский край);

3 место: Галина Ивановна Сибгатуллина, 73 года (Белгородская область).

Победителями в номинации «Интернет-предприниматель, интернет — работодатель» стали:

1 место: Лира Габдулхаковна Мухаетошина, 77 лет (Республика Татарстан);

2 место: Альфира Ахметовна Резяпова, 62 года (Республика Башкортостан);

3 место: Артем Александрович Ермалюк, 35 лет (Владимирская область).

«Ростелеком» и СФР также составили ежегодный рейтинг активности регионов по обучению компьютерной грамотности граждан старшего возраста.

В топ-10 в 2023 году вошли:

1. Республика Татарстан — 875 (16,63%);

2. Оренбургская область — 394 (7,49%);

3. Республика Крым — 384 (7,3%);

4. Московская область — 371 (7,05%);

5. Республика Башкортостан — 361 (6,86%);

6. Санкт-Петербург — 253 (4,81%);

7. Ульяновская область — 228 (4,33%);

8. Красноярский край — 218 (4,14%);

9. Ростовская область — 153 (2,91%);

10. Кемеровская область — 128 (2,43%).

Все материалы размещены на портале «Азбука интернета» в разделе «Конкурсные работы», итоги будут опубликованы в разделе «Победители». Реклама. ПАО «Ростелеком».