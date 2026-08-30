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Фоторепортаж
Спорт, маркет, лекции: на Кремлевской набережной проходят «Урам-фест» и «Тау фест»
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Фоторепортаж
На главном здании КНИТУ-КАИ установили памятную доску в честь Героя России Леонида Попова
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«Новая история ФК в Татарстане»: как в Казани открыли школу фигурного катанияЗагитова, Фазлеева, Леонов и дети: в Казани презентовали школу фигурного катания
Сегодня на улице Портовой в Казани открыли школу фигурного катания. Она будет работать на базе Центра фигурного катания. Как прошло открытие и кто из почетных гостей посетил объект - в репортаже «ТИ-Спорта».
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ЦИК РТ: Важнейший принцип избирательной системы – доверие граждан и легитимностьВ Татарстане для голосования на выборах депутатов Госдумы напечатано 6 млн бюллетеней на двух государственных языках
Избирательная система Татарстана готовится к проведению голосования на выборах депутатов Государственной Думы. Утверждены бюллетени, которые обеспечат максимальной защитой. Обучение сейчас проходят общественные наблюдатели, отрабатывая ситуации, которые могут произойти на избирательных участках. Подробнее – в материале «Татар-информа».
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«За что сожгли Джордано Бруно?»: батюшка о противоречиях религии и наукиБатюшка рассказал, совместимы ли вера и научные изыскания
Противоречит ли теория Дарвина Божественной идее сотворения мира? Верят ли в Бога ученые и можно ли научно доказать чудеса в православии? На эти и другие вопросы «Татар-информа» в новом выпуске программы «Кофе с батюшкой» ответил руководитель миссионерского отдела Казанской епархии Александр Ермолин.
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Каким будет Татарстан в 2036 году: прогноз ИИНефтехимия останется основой экономики, но развитие республики определят технологии, три агломерации и новая повседневная среда
Три сильные агломерации, заводы-лаборатории, цифровые села и общественные пространства нового поколения – такой может стать наша республика через 10 лет. В год 36-летия Татарстана мы предложили флагманской версии одной из нейросетей смоделировать его развитие к 2036 году. Вашему вниманию – колонка, от начала и до конца написанная цифровым автором.
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«Проверь себя» с «Татар-информом»: 8 вопросов и ответов ко Дню ТатарстанаДень Республики Татарстан в 8 вопросах и ответах
30 августа 1990 года, так и не дождавшись от союзного центра повышения своего статуса, ТАССР повысила его сама. Сегодня к Декларации о суверенитете «принято относиться по-разному», но одного у пути длиной в 36 лет не отнять: без, как ни крути, булдырабыз. Как это было и какими традициями успел обрасти День РТ - в вопросах нашего теста.
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«Перееду в Татарстан»: «Больше всего удивляют люди и скорость преобразований»В праздничном выпуске «Перееду в Татарстан» люди разных профессий и культур рассказали, почему выбрали для проживания Казань, Челны и Альметьевск
Можно быть первым в культуре, сохранять лидерство в инновациях и экономике и при этом не забывать традиции. Но за любыми достижениями стоят прежде всего люди. Татарстан, как точка притяжения для людей со всей России (и не только России), яркий тому пример. О переехавших в нашу республику – в праздничном выпуске проекта «Татар-информа».
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«Такого нет нигде в мире»: в Казани открыли музей внутри Ту-144В КНИТУ-КАИ спустя почти 10 лет реализовали идею интерактивного музея
Сегодня Раис Татарстана Рустам Минниханов и замминистра науки и высшего образования России Айрат Гатиятов открыли в Казани интерактивный музей на базе сверхзвукового Ту-144. Изначально проект задумывался иначе, но, как отметил его инициатор, главное, что он состоялся. «Татар-информ» рассказывает и показывает, каким получился музей.
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«Пустить нельзя самоизолироваться»: что делать с гастролью Канье Уэста в России
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«Быть мотивированными»: Минниханов и Фальков на Казанском молодежном саммите
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«Пример мужества»: Минниханов вручил Звезду Героя родителям Тимура Гимранова
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Лучше, чем у «Барсы»: в Казани открыли суперсовременный Центр развития футбола
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Эксперт Кузнецова: разрезанный арбуз нельзя хранить дольше трех суток
Как помочь ребенку привыкнуть к школе – советы педагога и психолога
Депутат Чаплин: за перебои с коммунальными услугами положен перерасчет
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Во сколько обойдется 1 сентября: считаем расходы на школьника в ТатарстанеЧто входит в базовый набор первоклассника, на чем не экономят родители и как сократить расходы
Мы подсчитали стоимость одежды, канцтоваров, рюкзака и букета для начальной школы – по данным Росстата и ценам на маркетплейсах. Набор первоклассницы обойдется в 17 279 рублей, первоклассника – в 16 925 рублей. АЦ «Татар-информа» рассчитал, из чего складывается эта сумма и на чем можно сэкономить.
Спорт, маркет, лекции: на Кремлевской набережной проходят «Урам-фест» и «Тау фест»30 августа 2026 41 фото
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«С согласия пациента»: родственникам упростят доступ в палату и к справкам22 августа 2026
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Из Тюлячинского района Татарстана в Лисичанск доставили гуманитарный груз5 августа 2026
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Пресс-центр
Пресс-конференция о проведении финала и гала-концерта II Республиканского конкурса патриотической песни28 августа 2026