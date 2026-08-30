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18:16 Минтранс России продолжит улучшать условия поездок для семей с детьми
17:47 Краснокнижную грибную капусту впервые нашли в Керженском заповеднике
17:29 Каждый третий работающий родитель возьмет выходной или отгул 1 сентября
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17:16 «Золушка» на льду: в Казани впервые показали ледовое шоу Татьяны Навки
17:05 Инструктор центра «ВОИН» на Дне республики показал, как спасают жизни в зоне СВО
16:37 «Учим тактической медицине»: у «Чаши» работает выставка центра «Патриот»
16:32 Школьник перевел родителям 4,6 млн рублей с мемом «67»
16:30 Загитова планирует развивать синхронное фигурное катание в Казани
16:19 Ферлингер назвал результаты референдума в Исландии триумфом России
16:05 На праздновании Дня республики открылся пункт отбора на службу по контракту
16:00 Терехов — о победе над «Шанхаем»: «Реализация была хорошая, Арефьев отстоял»
15:54 В Казани проходят конно-спортивные скачки, приуроченные ко дню республики
15:53 Россия готова восстановить полеты на Кубу после решения проблемы с топливом
15:46 Лауреатов Электронной доски почета показали на экране «Ак Барс Арены»
15:46 Депутат Боярский: злоупотреблять VPN не стоит
15:28 У центра семьи «Казан» стартовал концерт ко Дню Республики Татарстан
15:12 Гатиятулин подвел итоги Кубка мэра: Билялов готов, Хейс скоро приедет
15:05 Концерт победителей фестиваля «Наше время» прошёл сегодня в Казани
14:52 Фазлеева: «Процветание Татарстана – это труд каждого из нас»
14:47 Россиянка выиграла заплыв через Дарданеллы, преодолев 5 км менее чем за час
14:44 С 1 сентября синтетические камни в России нельзя будет называть бриллиантами
14:16 «Ак Барс» всухую обыграл «Шанхай Дрэгонс» и занял пятое место на Кубке мэра
13:58 В ОП РФ предложили ввести федеральную выплату учителям ко Дню знаний
13:56 В России предложили создать ассоциацию уличной культуры и спорта
13:43 Шесть человек погибли и 28 пострадали в ДТП с автобусом на Ставрополье
13:39 Кравцов: норма работы школьного учителя – 18 часов в неделю
13:37 Дмитрий Чернышенко сравнил Президента РФ с основателем Олимпийских игр
12:55 Новые правила пассажирских перевозок вступят в силу с 1 сентября
12:19 Туман ожидается в Татарстане – МЧС напоминает о мерах безопасности
12:15 Дмитрий Чернышенко посетил экстрим-парк «Урам»
12:02 Цикл программ о Тукае получил Гран-при фестиваля «Голос Евразии-2026»
11:40 Ночью в Казани у «Тандема» столкнулись две легковушки, одна из них задымилась
11:37 Россияне смогут оформлять разрешение на охоту по биометрии
11:30 Российские пятиборцы выиграли командный чемпионат мира в Китае
11:12 Военнослужащие из Татарстана поздравили жителей республики с праздником
11:11 «Ак Барс» объявил состав на матч с «Шанхаем»: Арефьев в воротах
10:57 Загитова посетила открытие школы фигурного катания в Казани
10:46 Эксперт Кузнецова: разрезанный арбуз нельзя хранить дольше трех суток
10:19 В Казани открыли школу фигурного катания
10:18 494 вражеских БПЛА уничтожено над Россией минувшей ночью
10:17 В России могут узаконить овербукинг на авиарейсах
10:00 В Госдуме объяснили, почему банки блокируют переводы
09:54 МЧС контролирует соблюдение безопасности в День республики и города
09:45 «Рубин» сыграет с махачкалинским «Динамо» в Казани
09:23 Четверых мужчин, чья лодка едва не перевернулась, спасли на Каме в Татарстане
09:00 «Ак Барс» встретится с «Шанхайскими Драконами» на Кубке мэра Москвы
08:57 Правила отзыва работников из отпуска изменятся с 1 сентября
08:10 Рустам Минниханов: «Пусть наш общий дом процветает»
07:50 Госсовет РТ показал ролик об истории Декларации о суверенитете республики
07:30 Издание «Интертат» представило спецпроект ко Дню Республики Татарстан
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16:23 Дороги, мосты и переходы в Челнах отремонтируют за 153 млн рублей
14:24 Минниханов: имя Хади Атласи стало символом служения народу
13:32 На бульваре Энтузиастов в Набережных Челнах отметили День Республики
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13:05 В Мамадыше открыли Аллею Славы с именами более 1300 земляков
12:13 В Казани открыли мемориальную доску Герою России Леониду Попову
12:01 Песошин и Метшин открыли объект «Нашего двора» на Амирхана
11:36 В Казани открылась выставка к 140-летию Тукая с монументальным полотном Урманче
11:00 Максим Топилин поздравил жителей Татарстана с Днем Республики
09:26 Активисты Молодежки Народного фронта помогли 95-летней труженице тыла
21:08 Минниханов заявил о достойной подготовке Татарстана ко Дню Республики
20:44 «Наша сила – в единстве»: Бойцам вручили госнаграды в День Республики Татарстан
19:25 Минниханов вручил подарки студентам КГМУ, создавшим семьи
18:58 136 коллективов Высокогорского района внесены на Электронную доску почета
18:29 В новом парке «Заказанье» чествовали лучших жителей Высокогорского района
18:06 Шесть образовательных учреждений открыли в Татарстане к 1 сентября
17:31 Победители хакатона «Татар.Бу» представят свои стартапы на Kazan Digital Week
16:13 Песошин вручил бугульминцам государственные и ведомственные награды
14:44 «245 лет – солидная дата»: Рустам Минниханов поздравил бугульминцев
14:23 На «Комплексной безопасности» можно будет поучаствовать в интерактивном квесте
14:16 Проект «Перспектива» помог воспитанникам спецшколы выбрать будущую профессию
13:23 Более 130 мастеров представили свои работы на фестивале «Бугульма ремесленная»
13:03 Фальков и Минниханов встретились с участниками молодежного саммита в Казани
12:42 Памп-трек, награды и песни «Айфары»: фестиваль труда и доблести прошел в Тюлячах
12:29 Минниханов вручил Золотую Звезду родителям Героя России из Татарстана
10:54 Накануне Дня Республики Минниханов вручил госнаграды в Казанском Кремле
09:00 Более полувека в профессии: труженице тыла Вере Сычевой из Казани – 95 лет
08:00 Труженица тыла с медалью и десятью правнуками: Ханифе Гатауллиной из РТ – 95 лет
21:12 В Елабуге прошел фестиваль труда и доблести
17:36 Число субъектов HoReCa в Татарстане за год выросло на 10,2%
16:55 В преддверии Дня республики татарстанцам напомнили контакты экстренных служб
16:53 В Казани обсудят перспективы развития города и его конкурентоспособность
16:52 В Татарстане отметят День солидарности в борьбе с терроризмом
16:43 В Татарстане полностью выполнили программу капремонта объектов образования
16:35 Марат Ахметов посетил музей писателя Фатиха Хусни в Тюлячинском районе
16:28 Сотрудники приемной бизнес-омбудсмена РТ встретились с предпринимателями Бавлов
15:59 В Тюлячинском районе после капремонта открылся детский сад на 60 мест
15:19 Аллея бюстов выдающихся уроженцев открылась в Тюлячах
14:54 Ветеран СВО из Лаишевского района возрождает футбольную лигу
14:48 В Татарстане на месяц закроют движение по участку дороги Бугульма – Азнакаево
14:43 Казань посетят федеральные эксперты для оценки семейной инфраструктуры
14:12 Труд, доблесть и память: в Челнах наградили лучших работников
14:05 Глава ЦИК РТ рассказал, как защитят бюллетени на выборах депутатов Госдумы
13:48 В Казани пройдет юбилейный книжный фестиваль «Тау Фест»
13:43 Сервисом «Мобильный избиратель» воспользовались 13 тыс. избирателей Татарстана
13:29 В Бугульме проводили контрактников, один из них будет защищать объекты от БПЛА
13:28 Татарстан продолжает восстановление объектов в Рубежном и Лисичанске
12:36 В парке «Елмай» в Казани пройдет семейный фестиваль «ТуганФест»
12:25 Госжилфонд при Раисе РТ обеспечил жильем 177 казанских семей
12:20 Позывной Шейх: оператор БПЛА и защитник мирного населения из Набережных Челнов
11:52 В Менделеевском районе обсудили безопасность на выборах
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