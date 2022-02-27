Минобороны: Российские военные поразили 1 067 объектов военной инфраструктуры Украины

В ходе спецоперации по защите Донбасса российские военнослужащие поразили 1067 объектов военной инфраструктуры Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Минобороны генерал-майора Игоря Конашенкова.

Он также рассказал, что в результате операции по демилитаризации и денацификации Украины есть погибшие и раненые с российской стороны.

«Российские военнослужащие проявляют мужество и героизм в ходе выполнения боевых задач специальной военной операции, — доложил Конашенков. — К сожалению, есть погибшие и раненые наши товарищи».

Он также подчеркнул, что российская сторона будет достойно относиться ко всем украинским военным, которые сложат оружие.

«Понимаем, что они давали присягу народу Украины, — сказал Конашенков. — Все сложившие оружие и прекратившие сопротивление будут возвращены своим семьям».

Согласно информации Минобороны, были уничтожены 1 067 объектов украинской военной инфраструктуры, включая 27 пунктов управления и узлов связи, 56 радиолокационных станций, 38 зенитных ракетных комплексов С-300, «Бук М-1» и «Оса».

21 февраля главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Президенту России Владимиру Путину с просьбой признать независимость республик. В понедельник глава российского государства провел заседание Совбеза, где была рассмотрена ситуация по Украине. Вечером этого же дня глава государства подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик.

23 февраля руководители ДНР и ЛНР обратились к Владимиру Путину за помощью в отражении агрессии Украины. Утром 24 февраля Президент России выступил с видеообращением, в котором заявил о проведении в Донбассе специальной военной операции.