Еще одна страна запретила выдачу видов на жительство и виз на обучение россиянам

Эстония прекратит выдавать россиянам документы на получение временного вида на жительство или визы с целью обучения. Краткосрочное трудоустройство граждан России и Белоруссии может быть оформлено в Эстонии только при наличии у них действующей визы, выданной Эстонией.

При этом краткосрочное трудоустройство для граждан России и Белоруссии с законным основанием на пребывание, выданным другим государством-членом ЕС, больше не будет регистрироваться, передает «Интерфакс».

«Этим изменением мы положим конец ситуации, когда краткосрочная шенгенская виза запрашивается, например, в целях туризма, из другого государства-члена, чтобы обойти действующую санкцию», – заявил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.

О намерении прекратить выдачу виз россиянам ранее заявляли власти Финляндии. В России на этот шаг пообещали принять ответные меры. Кроме того, сегодня в Польше поддержали идею о прекращении выдачи россиянам шенгенских виз.

Санкции против России ужесточились после того, как 24 февраля Президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Донбассе.