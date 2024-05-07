Фото: © Владимир Васильев/ «Татар-информ»

Аудиопрогулку по Казани озвучила студия «Кубик в Кубе» при поддержке «Авиасейлс», о чем «Татар-информу» рассказали в компании.

«В маршрут вошли Набережная Кабана, театр Камала, Сенная мечеть, Национальная библиотека и другие локации города. Аудиопрогулка включает в себя нескучный рассказ об исторических районах Казани и модные гастропабы с главными хитами национальной кухни», – говорится в сообщении.

Маршрут был создан совместно с экскурсоводом по Казани, лектором и автором гайдов Лилией Набиуллиной.

Всего в интерактивном гайде в озвучке Руслана Габидуллина из «Кубик в Кубе» собраны 17 локаций. Аудиопрогулка длится около 2 часов 30 минут, а дистанция составляет 4,5 км.

Экскурсия доступна не только в аудио, но и в печатном формате: у каждого места есть краткий пересказ в виде карточек и полный транскрипт записи.

Сейчас пользователям мобильного приложения «Авиасейлс» доступны аудиопрогулки в девяти городах: Казань, Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Баку, Ереван, Тбилиси, Будапешт и Стамбул.