Арестован мужчина, который избил костылем ветерана СВО, вступившегося за девушку

Мужчину, избившего ветерана СВО в городе Ревде Свердловской области, заключили под стражу. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Согласно версии следствия, преступление произошло вечером 26 июля на улице Максима Горького. Ранее судимый 37-летний местный житель Антон Черкасов напал на 49-летнего мужчину, ветерана СВО. Последний, по данным правоохранителей, заступился за девушку. Черкасов бил его руками и костылем по голове.

Ревдинский городской суд арестовал обвиняемого до 8 октября 2026 года. Черкасову вменяют статью о хулиганстве, совершенном с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия.