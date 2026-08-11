news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Происшествия 11 августа 2026 11:23

Арестован мужчина, который избил костылем ветерана СВО, вступившегося за девушку

Читайте нас в
Телеграм

Мужчину, избившего ветерана СВО в городе Ревде Свердловской области, заключили под стражу. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Согласно версии следствия, преступление произошло вечером 26 июля на улице Максима Горького. Ранее судимый 37-летний местный житель Антон Черкасов напал на 49-летнего мужчину, ветерана СВО. Последний, по данным правоохранителей, заступился за девушку. Черкасов бил его руками и костылем по голове.

Ревдинский городской суд арестовал обвиняемого до 8 октября 2026 года. Черкасову вменяют статью о хулиганстве, совершенном с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия.

#избили мужчину #Свердловская область #арест
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
«Ей было пять, она спала на балконе»: погибшие и последствия атаки на Нижнекамск

«Ей было пять, она спала на балконе»: погибшие и последствия атаки на Нижнекамск

10 августа 2026
Узбекистан направит в РТ спецгруппу после гибели граждан страны при атаке БПЛА

Узбекистан направит в РТ спецгруппу после гибели граждан страны при атаке БПЛА

10 августа 2026
Новости партнеров