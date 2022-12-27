Актер Денис Власенко: «Жора из “Стрима” – настоящий русский супергерой»

9 января в 21:00 в эфире ТНТ начнется показ сериала «Стрим» с Денисом Власенко в роли школьника, который решил бороться с травлей и несправедливостью с помощью гласности. Он надевает шлем с камерой и транслирует в прямой эфир все, что видит. Мы поговорили с Денисом о новом персонаже, его супергеройской силе, а также о детстве в Курске.

У главного героя есть проблемы и в школе, и в семье. На ваш взгляд, в чём основная драма, внутренний конфликт Жоры? И в чём его мотивация?

Возможно, его мотивация в том, чтобы жить как все. Он стремится к тому, чтобы жить в нормальной семье, учиться в нормальной школе, но все как-то не получается (смеется). В некоторых эпизодах мы видим отголоски его прошлой жизни, понимаем, что раньше у него была эта нормальная жизнь, были друзья, а сейчас их нет. Его родители были счастливы, и вообще все было супер, но в какой-то момент все пошло не так.

Не секрет, что вы фанат супергеройского жанра. В «Стриме» эти мотивы легко читаются: аутсайдер, которого не особо уважают в обществе, обретает суперсилу в виде шлема с камерой, и его жизнь меняется. А вы считаете Жору супергероем?

Конечно, Жора – самый настоящий русский супергерой. Он пошел против той системы, которая его не устраивает. У него есть суперсила, особое мнение, красивая девчонка! Все складывается.

По ходу сериала у Жоры даже появляется супергеройское имя – Стрим. Появляются ли у него в связи с этим проблемы с идентификацией личности? Например, про Бэтмена часто говорят: что его истинная маска – Брюс Уэйн, а Бэтмен – настоящая личность. Как с этим дела у Жоры? Представляет ли он себя без шлема с камерой?

Как вы глубоко копаете! Конечно, в какой-то момент Жора начинает сомневаться, а любят ли именно его, а не камеру, общаются ли с ним не из-за камеры. Эти мысли мучают его весь сезон. Он думает о том, кем он станет, когда перестанет снимать.

Если сравнивать Жору с кем-то из известных супергероев, то на кого он похож?

Жора – это Питер Паркер, Человек-паук, но в русской адаптации. Я не имею в виду, что в сериале есть заимствования, но по вайбу похожее есть.

Со временем Жора понимает, что его миссия даже важнее, чем ему казалось сначала…

Да, вряд ли у него была цель стать супергероем, этот образ сформировался уже из обстоятельств, которые с ним произошли. В первую очередь задача была в том, чтобы его перестали травить, но все стало чуть больше, чем он планировал.

Если бы у вас была возможность надеть шлем, как это сделал Жора – это решило бы проблему, или сделало только хуже?

Не знаю, осмелился бы я так сделать. Жора все-таки суперкрутой, у него есть внутренний стержень, благодаря которому он не побоялся выйти в люди. Наверное, сейчас такой метод мог бы сработать, но в то время, когда учился я – вряд ли. Да тогда и не было таких технологий. Мне кажется, что если бы Жора учился в школе в начале нулевых, он бы, наверное, бесконечно дрался. Пошел бы в секцию борьбы, научился приемам и всех бы поколотил.

Вы не раз рассказывали, что чёткие парни из Курска могли предъявить вам за что угодно. А с такой причёской, как из «Юры дворника», там было тоже опасно появляться?

Да, опасно. Для местных ребят были неприемлемы яркие цвета, а я мог, например, надеть фиолетовые шорты. Но вообще в Курске я ходил в театральную студию, и это меня «тащило». Потом, кстати, люди из прошлого стали мне писать, выражать респект, говорить «Дэн, мы в тебе никогда не сомневались» (смеется). Такие сообщения я до сих пор получаю, мне кажется, что это мило и трогательно.

А что самое удивительное вам писали?

У меня была одноклассница, с которой мы дружили, но она после 9 класса ушла из школы, и я ее больше никогда не видел, она переехала в другой город и вообще исчезла. Спустя 10 лет она написала мне о том, как она живет, и о том, что была рада меня увидеть на телевидении в сериале «Мне плевать, кто вы». Это было сообщение будто из другой жизни.

Общаетесь ли вы сейчас с кем-то из своего прошлого? Остались ли вас школьные друзья?

Конечно. Многие мои друзья переехали в Москву, например, ребята из театрального коллектива. В Курске у меня остались родители, а из друзей и приятелей, наверное, уже никого.

Приезжая в город, ощущаете ли вы себя московской суперзвездой?

Нет! В Курске я передвигаюсь перебежками и веду себя тихо. Есть такой мем про страх встретить одноклассников, по-моему, он довольно правдивый. Я бы чувствовал себя неудобно, если бы мне пришлось отвечать на разные их вопросы.

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Фотографии предоставлены телеканалом ТНТ