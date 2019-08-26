Студенты КНИТУ стали вторыми в технологии композитов на WorldSkills 2019

(Казань, 26 августа, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). Казанские студенты Никита Сёмин и Ренат Ахметшарипов взяли «серебро» в компетенции Future Skills «Технология композитов».

Никита и Ренат обучаются в Казанском национальном исследовательском технологическом университете.

«Технология композитов» — новая компетенция, введенная в перечень профессий WorldSkills Russia в 2016 году, и представляет собой набор инженерных, производственных, технологических и организационных приёмов, инструментов и навыков, задействованных в проектировании, технологической подготовке, изготовлении и испытании изделия из композитов командой взаимодополняющих специалистов.

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