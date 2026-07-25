Еще три «умных» спортплощадки возведут в Татарстане в 2026 году

Фото: пресс-служба Министерства спорта РТ

В Республике Татарстан в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» государственной программы «Спорт России» продолжается реализация мероприятий по созданию «умных» спортивных площадок. В 2026 году к ним добавятся еще три – в Казани, Нижнекамске и Бугульме. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства спорта РТ.

Проект стартовал в 2022 году с открытия площадок в Казани (на улицах Мусина и Дубравная) и Альметьевске. В 2023 году «умная» площадка появилась в Нижнекамске, в 2025 году – в Зеленодольске. В текущем году реализация программы продолжена: площадки возводятся в трех муниципальных образованиях, при этом в Казани будет установлен зимний вариант – с хоккейными бортами.

Фото: пресс-служба Министерства спорта РТ

Муниципалитетам доступны два типовых комплекта оборудования. Первый комплект – универсальная площадка 32×19 метров, подходящая для игры в футбол, баскетбол и волейбол. Здесь есть зона воркаута с турниками и брусьями (включая оборудование для людей с инвалидностью), силовые тренажеры для жима ногами и от груди, а также трибуны на 25 мест.

Второй комплект представляет собой многофункциональную площадку 20×40 метров с универсальным покрытием. Она оборудована зоной воркаута 20×12,1 метра, хоккейными бортами с защитной сеткой, двумя парами ворот для хоккея, четырьмя баскетбольными стойками и двумя комплектами футбольных ворот. Площадка также оснащена полным набором тренажеров для силовых тренировок.

Фото: пресс-служба Министерства спорта РТ

Главная особенность «умных» площадок – интерактивность. На каждом тренажере размещен QR-код. Считав его со смартфона, пользователь получит доступ к подробной видеоинструкции по технике выполнения упражнения, узнает, на какие группы мышц оно воздействует, и получит персональные рекомендации. Для удобства посетителей площадки оснащаются точками доступа Wi-Fi. Часть оборудования адаптирована для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Основная цель проекта – формирование у населения интереса к активному и здоровому образу жизни, а также организация полезного досуга для всей семьи.