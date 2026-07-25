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Происшествия 25 июля 2026 11:40

Паслер сообщил об атаке БПЛА на Екатеринбург, работа объекта WB приостановлена

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Об отражении атаки вражеских БПЛА на Свердловскую область сообщил губернатор региона Денис Паслер. По его информации, атака была отражена. Обломки беспилотника упали на стоянку в Чкаловском районе Екатеринбурга, в результате чего произошло возгорание на площади 300 квадратных метров.

«Объекты экономики и инфраструктуры не повреждены. Люди были эвакуированы, пострадавших нет. Все ответственные службы работают на месте. Пожар локализован, угрозы распространения нет. Идет ликвидация последствий», – написал Паслер в МАКС.

Между тем работу логистического объекта Wildberries в Екатеринбурге приостановили из-за плановой эвакуации. Это было сделано в соответствии с требованиями безопасности. Ожидается, что в ближайшее время планируется возобновление работы объекта в штатном режиме, передает РИА Новости.

#екатеринбург #атака БПЛА #wildberries
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