Паслер сообщил об атаке БПЛА на Екатеринбург, работа объекта WB приостановлена
Об отражении атаки вражеских БПЛА на Свердловскую область сообщил губернатор региона Денис Паслер. По его информации, атака была отражена. Обломки беспилотника упали на стоянку в Чкаловском районе Екатеринбурга, в результате чего произошло возгорание на площади 300 квадратных метров.
«Объекты экономики и инфраструктуры не повреждены. Люди были эвакуированы, пострадавших нет. Все ответственные службы работают на месте. Пожар локализован, угрозы распространения нет. Идет ликвидация последствий», – написал Паслер в МАКС.
Между тем работу логистического объекта Wildberries в Екатеринбурге приостановили из-за плановой эвакуации. Это было сделано в соответствии с требованиями безопасности. Ожидается, что в ближайшее время планируется возобновление работы объекта в штатном режиме, передает РИА Новости.