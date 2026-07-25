В Госдуме усомнились в праве Плющенко воспитывать юных фигуристов

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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил РИА Новости, что сомневается в праве двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко воспитывать патриотизм у юных фигуристов своей академии, поскольку его сын будет выступать за сборную Азербайджана.

Свищев отметил, что Плющенко сейчас руководит академией фигурного катания, и возникает вопрос о доверии к его школе. Парламентарий спросил, как фигурист может рассказывать детям о патриотизме и преемственности российской школы, если своего сына отправил выступать за другую страну.

Ранее министр спорта РФ, председатель ОКР Михаил Дегтярев в интервью «Комсомольской правде» заявил, что Плющенко стоило подумать перед заявлениями о деградации фигурного катания в России. Поводом послужили слова фигуриста, который, комментируя решение своего 13-летнего сына Александра выступать за Азербайджан, назвал вид спорта в стране деградирующим.

Свищев поддержал позицию Дегтярева, назвав ее жесткой и правильной. По его словам, министр отстаивал интересы российских фигуристов и традиции отечественных тренеров.

Плющенко является обладателем одной золотой и двух серебряных олимпийских медалей в одиночном катании, а также золота в командном турнире на Играх в Сочи.