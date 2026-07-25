Более 40% казанцев планируют купить еще один автомобиль в ближайшие два года

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ» ​

Около 41% жителей Казани планируют приобрести еще один автомобиль в ближайшие один-два года. Чаще всего дополнительная машина нужна для независимого передвижения членов семьи, средний бюджет на покупку составляет около 2,4 млн рублей, следует из исследования Авито Авто и Авито Рекламы, имеющегося в распоряжении «Татар-информа».

Более трети казанцев (36%) планируют купить второй автомобиль, еще 5% уже имеют две машины и более, но думают о расширении автопарка. Наиболее высокая доля потенциальных покупателей в целом по России – среди респондентов 25–34 лет (37%).

Среди казанцев, у которых уже есть несколько автомобилей, а также среди тех, кто собирается приобрести еще один, 57% ориентируются на новую машину из салона. Еще 31% выбирают автомобиль с пробегом, остальные готовы рассмотреть оба варианта.

Согласно исследованию, чаще всего дополнительный автомобиль в Казани нужен, чтобы члены семьи могли передвигаться независимо друг от друга (62%). Еще 31% хотят купить машину другого класса или с иным типом кузова. Каждый пятый (20%) выбирает транспорт для путешествий и отдыха на природе, 5% – для конкретных задач, например перевозок или поездок на дачу.

В Казани «вторым» автомобилем обычно становится вседорожник или кроссовер (32%) либо бюджетная модель для повседневных нужд (31%). Далее следуют минивэны (10%), премиальные или статусные автомобили (5%), электромобили и гибриды (3%).

Средний бюджет на покупку – около 2,4 млн рублей. До 2 млн рублей планируют потратить 43% опрошенных, от 2 до 3 млн – 30%, от 3 до 5 млн – 19%, более 5 млн – 5%.

Руководитель продаж направления «Новые авто» в Авито Артем Хомутинников отметил, что дополнительный автомобиль, как правило, приобретают под отдельный сценарий использования – бюджетную модель для ежедневных поездок, вместительный кроссовер для путешествий или машину для работы. Если у человека уже есть несколько машин, запрос становится конкретнее: среди тех, кто точно планирует покупку еще одного авто, 29% выбирают «рабочую лошадку», 15% – электромобиль или гибрид.

Исследование проводилось в июле 2026 года среди 10 000 жителей России в возрасте от 18 лет