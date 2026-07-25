Троих украинских боевиков взял в плен российский военнослужащий с позывным Гера. Это произошло во время штурма позиций ВСУ в Запорожской области, сообщает РИА Новости.

Боец ВС РФ перехитрил врагов: создал видимость, что будет заходить в помещение через дверь, однако проник внутрь через окно.

«Одного сразу ранил в ногу. Остальные просто не ожидали, что я зайду с другой стороны, и сдались мне в плен», – рассказал российский военный, отметив, что подразделения ВСУ испытывают большую нехватку личного состава.