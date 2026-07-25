Вражеские БПЛА сбиты над Башкортостаном, Марий Эл и Чувашией

328 вражеских БПЛА перехвачены и уничтожены над регионами России в период с 20:00 24 июля по 8:00 25 июля. Об этом сообщает Минобороны РФ. Среди регионов, над которыми были сбиты украинские беспилотники, – республики Башкортостан, Чувашия и Марий Эл.

«В течение прошедшей ночи, в период с 20:00 мск 24 июля до 8:00 мск 25 июля, дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 328 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Кировской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тульской, Ульяновской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым, Республики Чувашия, Республики Марий Эл, Республики Башкортостан, Республики Калмыкия и над акваторией Азовского моря», – говорится в сообщении.