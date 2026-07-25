Российские вузы перейдут на новую систему образования к 2030 году

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Все университеты России перейдут на обновленную систему высшего образования не позднее 2030 года. Об этом заявил РИА Новости заместитель главы Минобрнауки Константин Могилевский.

Замминистра отметил, что образование является консервативной сферой, поэтому важно действовать уверенно, последовательно и аккуратно, чтобы не навредить, а улучшить качество подготовки студентов. Сначала новую систему опробуют участники пилотного проекта, затем к ним присоединятся остальные вузы.

Пилотный проект стартовал в 2023 году. Первоначально в него вошли шесть вузов: МАИ, МИСИС, МПГУ, Балтийский федеральный университет, Санкт-Петербургский горный университет и Томский государственный университет. Сейчас в эксперименте участвуют 17 университетов, студенты которых проходят обучение по 581 образовательной программе.

В «пилотных» рамках введены базовое и специализированное высшее образование. Аспирантура выделена в отдельный уровень профессиональной подготовки, ориентированный на подготовку научно-педагогических и исследовательских кадров.