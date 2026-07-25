Совфед одобрил внесудебный запрет на продажу опасной продукции

Совет Федерации одобрил закон, позволяющий с 1 марта 2027 года приостанавливать или запрещать продажу продукции, представляющей опасность для потребителей. Документ совершенствует механизм прекращения реализации товаров при получении данных об их несоответствии обязательным требованиям и угрозе жизни и здоровью людей, сообщает РИА Новости.

Закон предусматривает внесудебный порядок. Предписания будут направляться через государственную информационную систему мониторинга за оборотом товаров «Честный знак». Порядок их исполнения установит правительство РФ.

Расширяются и основания для выдачи предписаний. Главные санитарные врачи смогут их выносить при угрозе возникновения инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений), а также при необходимости срочного предотвращения вреда жизни или здоровью человека.

Вводится градация предписаний по объему (партия, вид продукции, вся продукция) с дифференциацией полномочий должностных лиц. Надзорный орган обязан информировать о выданных предписаниях на своем сайте. Для товаров, подлежащих обязательной маркировке, информация также появится в ГИС «Честный знак».

Решение о возобновлении продаж принимается в течение трех рабочих дней с момента устранения оснований для запрета. Выездные проверки розничных продавцов на соблюдение требований маркировки будут проводиться без предварительного уведомления. Для реализации закона потребуется принятие подзаконных актов.