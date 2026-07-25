Минниханов поручил завершить уборку зерновых в Татарстане до конца августа

Раис Татарстана Рустам Минниханов дал поручения по проведению уборочной кампании на совещании в Доме Правительства РТ в режиме видео-конференц-связи с муниципальными районами. В совещании принял участие Премьер-министр РТ Алексей Песошин, сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Общая площадь посевов зерновых в этом году составляет 1,1 млн га, из них 568 тыс. га – масличные культуры.

«Наша главная задача – уборку зерновых завершить до конца августа. В хозяйствах республики для этого имеется необходимый парк комбайнов и сушильных комплексов. Самое главное – правильно задействовать технику. Вопрос обеспечения топливом решен», – отметил Рустам Минниханов.

По полученной информации, в республике продолжается заготовка кормов. Раис Татарстана напомнил о необходимости иметь полуторагодовой запас кормов.

«Это нужно для обеспечения необходимых условий зимовки скота и сохранения поголовья, в том числе в личных подсобных хозяйствах. Этот год благоприятный, урожайности для формирования кормовых культур достаточно», – подчеркнул он.

Минниханов поручил Минсельхозпроду РТ держать эти вопросы на ежедневном контроле и своевременно решать возникающие проблемы. Отдельно он остановился на организации труда сотрудников, задействованных в уборочной кампании.

«Прежде всего должна быть достойная оплата труда, соблюдение требований пожарной безопасности, обеспечение горячим питанием. Это очень ответственный период», – сказал Рустам Минниханов.