Дерево упало на мужчину под Казанью, он погиб

ЧП произошло в Зеленодольском районе Татарстана. Как сообщает ГУ МЧС России по РТ, на 64-летнего мужчину упало дерево. В результате происшествия он получил травмы, несовместимые с жизнью.

Всего из-за сильного ветра, порывы которого достигали 22 м/с, минувшей ночью в республике упало 20 деревьев: в Казани – 2 случая, в Зеленодольском районе – 16, в Буинском и Верхнеуслонском районах – по одному.

В результате падения деревьев в поселке Васильево в Зеленодольском районе повреждения получили два автомобиля.