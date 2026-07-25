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Происшествия 25 июля 2026 08:47

Дерево упало на мужчину под Казанью, он погиб

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Дерево упало на мужчину под Казанью, он погиб

ЧП произошло в Зеленодольском районе Татарстана. Как сообщает ГУ МЧС России по РТ, на 64-летнего мужчину упало дерево. В результате происшествия он получил травмы, несовместимые с жизнью.

Всего из-за сильного ветра, порывы которого достигали 22 м/с, минувшей ночью в республике упало 20 деревьев: в Казани – 2 случая, в Зеленодольском районе – 16, в Буинском и Верхнеуслонском районах – по одному.

В результате падения деревьев в поселке Васильево в Зеленодольском районе повреждения получили два автомобиля.

#гу мчс рф по рт #погиб мужчина #упало дерево
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