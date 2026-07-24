Серебристые облака будут видны россиянам в течение всего августа

Россияне смогут наблюдать серебристые, или ночные светящиеся, облака в течение всего августа. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария.

Увидеть редкое атмосферное явление можно будет поздним вечером или ранним утром. Сезон наблюдения за серебристыми облаками начинается в июне.

«Высокая вероятность появления серебристых облаков на сумеречном небе средних широт сохраняется в течение всего августа», – сообщили в планетарии.

Серебристые облака являются самыми высокими и разреженными в атмосфере Земли. Они отличаются прозрачностью, благодаря чему сквозь них можно увидеть звезды. На фоне зари такие облака выглядят светлыми и словно светящимися.

Наблюдения за ними также позволяют получать информацию о движении воздушных масс в верхних слоях атмосферы.