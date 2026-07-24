Сборная Испании выплатит $15 млн в качестве налога за победу на ЧМ-2026

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Футболисты сборной Испании выплатят около 30% призовых за победу на чемпионате мира 2026 года в виде налогов. Общая сумма составит примерно $15 млн, сообщил телеканал Fox News.

По данным телеканала, Международная федерация футбола обычно договаривается со странами – организаторами турниров об освобождении национальных федераций от налоговых выплат. Однако американские власти расценили испанских футболистов как отдельных налогоплательщиков, получивших доход на территории США.

Чемпионат мира 2026 года проходил с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. В финальном матче сборная Испании обыграла команду Аргентины со счетом 1:0 в дополнительное время.