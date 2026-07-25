Минстрой РТ: годовой план строительства в Татарстане выполнен на 73%

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Первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Дамир Шайдуллин доложил о реализации программных мероприятий по строительству жилья, социально-культурных объектов, обеспечению жильем отдельных категорий граждан и модернизации инженерной инфраструктуры на совещании в Доме Правительства РТ, которое провел Раис Татарстана Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Годовой план строительства выполнен на 73%, введено более 2 млн 320 тыс. кв. м жилья. По коммерческому строительству сдано 82% от запланированного объема – это 93 многоквартирных дома общей площадью порядка 857 тыс. кв. м. По программе социальной ипотеки план выполнен на 60%: завершено строительство 34 домов площадью более 90 тыс. кв. м. В сфере индивидуального жилищного строительства сдано 1 млн 372 тыс. кв. м, или 69% от плана, говорится в сообщении.

«В текущем году среди детей-сирот предусмотрен 641 получатель. Заключен госконтракт на приобретение 49 помещений за счет софинансирования из федерального бюджета. По приобретению 146 жилых помещений подана единственная заявка на аукцион, ведется работа по подписанию контракта. Жилье для детей-сирот расположено в 45 строящихся многоквартирных домах», – говорится в сообщении.

Для многодетных семей с пятью детьми и более из 22 сертификатов реализовано 14 на общую площадь 1 543 кв. м. Для остальных восьми обладателей сертификатов подбор жилья ведет Госжилфонд республики.

«Среди молодых семей – 61 получатель, из них средства субсидии использовали 45 семей, остальные продолжают подбор квартир. По категории вынужденных переселенцев, переселенцев с Крайнего Севера и чернобыльцев в текущем году – три получателя, две семьи уже приобрели жилье», – отметили в ведомстве.

В республиканскую программу поддержки жилищного строительства входят 14 объектов. По обустройству дорог выполнение составляет 31%. Из шести объектов сетей водоснабжения контракты заключены по пяти, по оставшимся контрактация запланирована до конца следующего месяца, выполнение СМР – 39%. Завершен объект в Зеленодольском районе.

«В сфере образования продолжаются работы по строительству семи общеобразовательных учреждений, завершен объект в Мензелинском районе. По строительству детских садов работы выполнены на 64%», – отметили в Минстрое РТ.

В отрасли здравоохранения продолжается строительство приемно-диагностического отделения стационара в Казани, объем выполненных работ – 54%.

«По линии спорта в текущем году реализуются 14 объектов. Выполнение работ по строительству четырех крытых футбольных манежей составляет 81%. По универсальным спортивным площадкам в работе остается последний объект в Казани, выполнение – 32%. Строительство Центра развития футбола выполнено на 90%, ледовых арен – на 58%», – говорится в сообщении.

В сфере культуры в текущем году построят семь объектов. Работы по многофункциональным центрам выполнены на 83%, по детским школам искусств в рамках нацпроекта «Семья» – на 26%.

«В сфере экологии продолжается рекультивация иловых полей в Казани в рамках нацпроекта "Экологическое благополучие", закрыто 95% от планового объема», – добавили в ведомстве.

По линии молодежной политики построят семь объектов, работы по строительству детских оздоровительных лагерей выполнены на 69%. Еще по двум республиканским программам в текущем году построят 27 объектов. Строительство исполкомов выполнено на 86%, завершены объекты в Мамадышском, Рыбно-Слободском и Верхнеуслонском районах.

«По благоустройству общественных пространств в текущем году обустроят 51 территорию. В работе 48 объектов в 39 муниципалитетах, выполнение составляет 39%. Завершен объект в Спасском районе», – отметили в Минстрое РТ.

Инженерная инфраструктура модернизируется в рамках шести республиканских и двух федеральных программ. По обеспечению питьевой водой выполнение – 51%, завершены семь объектов в семи муниципальных образованиях. По реконструкции и капремонту сетей газопотребления выполнение – 87%, завершены два объекта в Алексеевском и Верхнеуслонском районах.

«По республиканской программе модернизации коммунальной инфраструктуры работы ведутся на 80 объектах, выполнение – 32%. Завершены работы на пяти объектах в Нижнекамском районе и Казани. В рамках федерального проекта модернизации коммунальной инфраструктуры выполнение – 75%, завершен объект в Набережных Челнах», – говорится в сообщении.

По программе модернизации очистных сооружений выполнение – 80%, завершен объект в Лениногорском районе. По объекту капстроительства и реконструкции сетей газопотребления в Лениногорске выполнение – 60%. По восстановлению уличного освещения в населенных пунктах выполнение – 81%, завершен 171 объект в 30 муниципальных образованиях. По федеральному проекту «Современный облик сельских территорий» работы выполнены на 63%.

«За последние две недели зафиксированы два тяжелых несчастных случая в ОЭЗ «Алабуга» на строительном объекте «Индустриально-технологический парк «Синергия», – сообщили в пресс-службе.

Для предотвращения нарушений СРО и контрольно-надзорными органами на постоянной основе проводятся проверки строительных площадок.