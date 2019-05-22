В Горкинско-Ометьевском лесу будут транслировать церемонии открытия и закрытия WorldSkills 2019

(Казань, 20 августа, «Татар-информ», Вероника Ваганова). В Горкинско-Ометьевском лесу столицы Татарстана во время проведения мирового чемпионата рабочих профессий WorldSkills Kazan 2019 с 22 по 27 августа будет организована интернациональная программа. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал начальник Управления культуры исполкома Казани Азат Абзалов.

«Интернациональная культурная программа предполагает выступления интересных артистов, включая Тину Кузнецову. Там же будет вестись трансляция церемоний открытия и закрытия чемпионата. Кроме того, состоятся прямые включения с места соревнований с трансляцией на большой экран», – пояснил спикер.

При этом руководитель Управления культуры Казани добавил, что экран установят на главной сцене лесопарка, напротив кафе «Лес». Церемонии открытия и закрытия состоятся на стадионе «Казань Арена» 22 и 27 августа в 18 часов.

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», открытие WorldSkills 2019 также планируют транслировать в прямом эфире по одному из федеральных каналов – однако на каком именно, пока не известно.

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