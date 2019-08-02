Российские производители масложировой продукции увеличили экспорт на 21%

(Казань, 2 августа, «Татар-информ»). Россия экспортировала за январь – июль 2019 года масложировой продукции на 2,14 млрд долларов, что превышает показатель за аналогичный период прошлого года на 21%. Об этом сообщает Минсельхоз РФ.

При этом ведомство уточняет, что объем поставок этой продукции на внешние рынки указан без учета данных по странам ЕАЭС за июнь и июль.

На совещании в Минсельхозе России, которое прошло под председательством замминистра Оксаны Лут, обсуждались вопросы развития масложировой индустрии.

Участники встречи констатировали, что в российском продовольственном экспорте продукция данной отрасли является одной из ключевых позиций.

«В соответствии с паспортом федерального проекта "Экспорт продукции АПК" к 2024 году ее поставки на зарубежные рынки увеличатся до 8,6 млрд долларов», – уточняет пресс-служба министерства.

Как сообщили ИА «Татар-информ» в Минсельхозпроде РТ, в структуре экспорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья из Татарстана наибольшая доля приходится именно на масложировую продукции.

«Эта продукция является основным драйвером роста экспорта продукции агропромышленного комплекса республики», – подчеркнул заместитель начальника отдела развития продовольственного рынка Минсельхозпрода РТ Анатолий Никитин.

По его словам, министерством определены предполагаемые объемы экспорта продовольственных товаров в 2019 году.

«Согласно прогнозным показателям паспорта региональной программы развития экспорта в республике на период 2019 – 2024 годов, в текущем году планируется экспортировать продукции АПК Татарстана на 308,1 млн долларов, в том числе масложировой продукции – на 232 млн долларов», – рассказал Анатолий Никитин.

К 2024 году, согласно прогнозу, в республике объем поставок продукции масложировой отрасли на внешние рынки достигнет 260 млн долларов США, уточнил собеседник агентства.

В числе наиболее крупных компаний республики, поставляющих продукцию АПК за рубеж, – АО «Казанский маслоэкстракционный завод», АО «Нэфис-Биопродукт», АО «Эссен продакшн АГ», отметили в ведомстве.

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», Минсельхозом России поставлена задача к 2024 году вдвое увеличить экспорт сельхозпродукции по Республике Татарстан – с нынешних 180 млн до 360 млн долларов.

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