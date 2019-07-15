Мэрия: В 2030 году доля малого и среднего бизнеса в экономике Казани составит 50%

(Казань, 15 июля, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Довести до 50% долю субъектов малого и среднего предпринимательства в валовом территориальном продукте Казани в 2030 году планируют городские власти. Об этом на деловом понедельнике в казанской мэрии сообщил председатель комитета экономического развития исполкома Казани Артур Валиахметов.

«Мы поставили перед собой в стратегии Казани амбициозную цель — довести данный показатель (долю МСП в ВТП Казани — прим. Т-и) до 50%», — рассказал Валиахметов.

В настоящее время наибольшее количество малого и среднего бизнеса города сосредоточено в оптовой и розничной торговле, строительстве, операциях с недвижимостью, а его доля в экономике Казани достигает 38,5%.

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