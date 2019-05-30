Первоначальный взнос за ипотеку для сельчан хотят снизить до 10%

(Казань, 31 мая, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Первоначальный взнос за ипотеку для жителей сельских территорий планируется снизить с 20 до 10%. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» сообщил депутат Госдумы РФ Айрат Фаррахов.

«Сейчас первоначальный взнос не может быть ниже 20%, в противном случае это приводит к краху финансовой системы, — сказал он, подразумевая неудачную практику в США. — Мы ставим вопрос, чтобы первоначальный взнос по сельской ипотеке был 10%. Это было бы хорошим решением наряду с теми программами по поддержке сельчан, которые вступят с 2020 года», — сказал парламентарий.

В Госдуме России прорабатывается комплексная программа развития сельских территорий, которая должна вступить в силу со следующего года. Ожидается, что она коснется инфраструктуры и пенсий сельчан.

Накануне в Госдуме выступила глава Центробанка России Эльвира Набиуллина. Фаррахов отметил, что депутаты подняли ряд вопросов и получили согласие регулятора. Например, по вопросам досудебной блокировки сайтов микрофинансовых организаций и уменьшению административного давления на бизнес в виде изменения правил досрочного возврата кредита.

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