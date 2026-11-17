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Максимальный размер выплаты за один день больничного в 2027 году составит около 7,9 тыс. рублей, рассказал РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Николай Коломейцев.

Коломейцев уточнил, что в 2026 году максимальный размер среднего заработка за день, исходя из которого определяется сумма пособия по временной нетрудоспособности, составляет 6827,4 рубля, а для больничных, выданных в 2027 году, он вырастет до 7860 рублей. По его словам, размер пособия зависит от стажа и средней зарплаты.

Депутат отметил, что размер выплаты зависит от трудового стажа: при стаже менее пяти лет пособие составит 60% среднего заработка, от пяти до восьми лет – 80%, а на полную выплату могут рассчитывать россияне со стажем более восьми лет.

По его словам, для расчета берут средний заработок за два календарных года, предшествующих году начала болезни. Например, если больничный взят в 2026 году, выплаты по нему рассчитывали из доходов за 2024 и 2025 годы, в том числе учитывается время работы у других работодателей.

Коломейцев добавил, что суммы предельных баз для начисления взносов за конкретные годы утверждает правительство отдельными постановлениями.