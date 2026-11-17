Минувшей ночью Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, задействованным в производстве крылатых ракет, БПЛА большой и средней дальности, а также по объектам транспортной инфраструктуры. Об этом сообщает Минобороны РФ.

В результате удара поражены объекты в Киеве, Запорожье, в Черкасской и Днепропетровской областях. Кроме того, поражены объекты энергетики, портовой инфраструктуры и морские суда, используемые в интересах ВСУ.