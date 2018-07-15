Президент Хорватии на русском языке поблагодарила Россию за ЧМ-2018

Колинда Грабар-Китарович предложила россиянам поддержать хорватов в ходе матча с французами.

(Казань, 15 июля, «Татар-информ»). Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович от имени болельщиков своей страны поблагодарила Росиию за организацию чемпионата мира по футболу 2018 года на русском языке. Видеозапись из салона самолета, на котором политик отправилась в Москву, опубликована на ее странице в Facebook’е.

Грабар-Китарович также призвала россиян поддержать хорватов в ходе встречи с французами. «Спасибо, Россия! Мы идем, Хорватия» – резюмировала она.

Президент Хорватии регулярно поддерживает сборную своей страны во время матчей мундиаля. При этом она, как правило, летает в Россию коммерческими рейсами.

Чемпионат мира по футболу 2018 года завершится сегодня, 15 июля, финальным матчем между сборными Франции и Хорватии на столичном стадионе «Лужники». Игра начнется в 18 часов по Москве.