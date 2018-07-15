Путин пообещал продумать визовый режим для болельщиков после ЧМ-2018

Многие приехавшие в Россию на мундиаль иностранцы захотели посетить ее вновь, отметил Президент РФ.

(Казань, 15 июля, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин пообещал продумать «максимально комфортный визовый режим» для болельщиков чемпионата мира по футболу 2018 года, которые захотят продолжить знакомство со страной – хозяйкой турнира. Он сказал об этом на гала-концерте в Большом театре, передает РИА Новости.

При этом российский лидер обратил внимание на то, что многие приехавшие в Россию на мундиаль иностранцы захотели вновь ее посетить – теперь уже вместе с родственниками и друзьями.

До этого руководитель Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино поблагодарил РФ за проведение чемпионата и заметил, что этот турнир подтвердил: она действительно является футбольной страной. Владимир Путин же поблагодарил за оказанное России доверие.

Чемпионат мира по футболу 2018 года завершится сегодня, 15 июля, финальным матчем между сборными Франции и Хорватии на столичном стадионе «Лужники». Игра начнется в 18 часов по Москве.