Welt объяснил, почему Трамп не сможет остановить строительство «Северного потока-2»

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(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). Санкции против европейских компаний – партнеров проекта «Северный поток-2» не помогут Президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу остановить его реализацию. К такому выводу пришла немецкая газета Die Welt, передает RT.
На состоявшейся на прошлой неделе в Вашингтоне всемирной конференции по газу обсуждалось, удастся ли американскому лидеру сорвать строительство газопровода.
Пока что Трампу не удалось достичь в этом успеха. Германия, Финляндия и Швеция уже разрешили возведение трубопровода, и подготовка к началу работ уже ведется (правда, Дания не дала разрешения на строительство – прим. Т-и).
Президент США может рассчитывать только на введение санкций против пяти европейских энергетических компаний, участвующих в проекте. Это немецкие Wintershall и Uniper, австрийская OMV, нидерландско-британская Royal Dutch Shell и французская ENGIE.
Однако, по мнению издания, с учетом начавшейся торговой войны между Штатами и Европейским Союзом американские ограничительные меры могут даже поспособствовать реализации проекта.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что США не намерены вводить санкции против участников проекта «Северный поток-2».
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