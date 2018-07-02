Welt объяснил, почему Трамп не сможет остановить строительство «Северного потока-2»

Последним шансом американского лидера являются санкции, но они могут сплотить европейцев.

(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). Санкции против европейских компаний – партнеров проекта «Северный поток-2» не помогут Президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу остановить его реализацию. К такому выводу пришла немецкая газета Die Welt, передает RT.

На состоявшейся на прошлой неделе в Вашингтоне всемирной конференции по газу обсуждалось, удастся ли американскому лидеру сорвать строительство газопровода.

Пока что Трампу не удалось достичь в этом успеха. Германия, Финляндия и Швеция уже разрешили возведение трубопровода, и подготовка к началу работ уже ведется (правда, Дания не дала разрешения на строительство – прим. Т-и).

Президент США может рассчитывать только на введение санкций против пяти европейских энергетических компаний, участвующих в проекте. Это немецкие Wintershall и Uniper, австрийская OMV, нидерландско-британская Royal Dutch Shell и французская ENGIE.

Однако, по мнению издания, с учетом начавшейся торговой войны между Штатами и Европейским Союзом американские ограничительные меры могут даже поспособствовать реализации проекта.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что США не намерены вводить санкции против участников проекта «Северный поток-2».