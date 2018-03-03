Рустам Минниханов: Казань станет визитной карточкой России во время ЧМ-2018

(Казань, 3 марта, «Татар-информ»). Казань станет визитной карточкой России во время чемпионата мира по футболу 2018 года, поэтому столице Татарстана следует показать себя только с хорошей стороны. Об этом в ходе заседания республиканского оргкомитета «Россия-2018» заявил Президент РТ Рустам Минниханов.

«Чемпионат мира – это не только подготовка стадиона и тренировочных баз для футболистов. Казань в целом станет визитной карточкой нашей страны. Надо, чтобы город показал себя как один из лучших или самым лучшим в стране», – цитирует лидера республики пресс-служба Президента РТ.

По его словам, нужно привести в порядок фасады домов, автомобильные дороги и другие объекты, чтобы должным образом встретить спортсменов, болельщиков и туристов. Минниханов назвал мундиаль прекрасной возможностью в очередной раз заявить о себе в стране и мире.



«Здесь не должно быть мелочей – каждый вопрос важен», – подчеркнул Президент Татарстана.

Сегодня представители ФИФА осмотрели стадион Kazan-Arena и остались довольны увиденным.