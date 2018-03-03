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Рустам Минниханов: Казань станет визитной карточкой России во время ЧМ-2018

3 марта 2018, 15:43 , Фото: president.tatarstan.ru

Рустам Минниханов: Казань станет визитной карточкой России во время ЧМ-2018 Президент РТ поручил привести в порядок фасады домов, автомобильные дороги и другие объекты в Казани.
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(Казань, 3 марта, «Татар-информ»). Казань станет визитной карточкой России во время чемпионата мира по футболу 2018 года, поэтому столице Татарстана следует показать себя только с хорошей стороны. Об этом в ходе заседания республиканского оргкомитета «Россия-2018» заявил Президент РТ Рустам Минниханов.

Заседание Республиканского организационного комитета &quot;Россия 2018&quot;

«Чемпионат мира – это не только подготовка стадиона и тренировочных баз для футболистов. Казань в целом станет визитной карточкой нашей страны. Надо, чтобы город показал себя как один из лучших или самым лучшим в стране», – цитирует лидера республики пресс-служба Президента РТ.

Заседание Республиканского организационного комитета &quot;Россия 2018&quot;

По его словам, нужно привести в порядок фасады домов, автомобильные дороги и другие объекты, чтобы должным образом встретить спортсменов, болельщиков и туристов. Минниханов назвал мундиаль прекрасной возможностью в очередной раз заявить о себе в стране и мире.

«Здесь не должно быть мелочей – каждый вопрос важен», – подчеркнул Президент Татарстана.

Заседание Республиканского организационного комитета &quot;Россия 2018&quot;

Сегодня представители ФИФА осмотрели стадион Kazan-Arena и остались довольны увиденным.


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